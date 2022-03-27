東航墜機罹難頭七！第2個黑盒子尋獲 波音公司微博悼念
東方航空MU5735航班墜毀廣西至今滿七日，中國官方昨（26）晚宣布，機上123名乘客和9名機組人員已全部罹難。今日逢遇難者的「頭七」，搜尋人員一早宣布找到了第二個黑盒子，波音公司今也透過官方微博發文，向東航墜機事故罹難人員家屬致哀。
東航MU5735飛行事故是中國近年來死傷最嚴重的空難，經過多日救援工作後，中國媒體報導於今上午9時20分，搜尋人員在撞擊點東側山坡坡面1.5公尺土層下，找到了一個橙色圓罐，經專家確認後確認是東航空難客機的第二個黑盒子，料將提供更全面數據以還原整起事件經過，詳細情況會在稍晚的記者會上說明。
此外，東航MU5735飛行事故應急處置指揮部，現場副總指揮、中國民航局副局長胡振江昨亦表示，透過DNA鑑定已確定120名遇難者身分，確認機上123名乘客和9名機組人員已全數罹難。
失事的波音737客機母公司也在官方微博發文致哀，波音公司表示「我們向東航MU5735航班上的逝者致以最深切的哀悼，並向他們的家人和所有受到事故影響的人們表示慰問」，同時表示波音技術團隊將持續配合美國國家運輸安全委員會和中國民航局進行調查作業。