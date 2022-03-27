墜谷攝影師黃柏雄告別式　《華燈》CP同框500人淚喊殺青

攝影師黃柏雄（雄爺）拍攝《初擁》在苗栗南庄神仙谷發生墜谷意外，享年38歲，黃柏雄告別式今（27）日舉行，上午9點，現場500名黑衣人在二殯送黃柏雄最後一程，包括任賢齊、簡嫚書、王柏傑、謝欣穎、傅孟柏、劉奕兒、柯叔元、《初擁》的同劇演員姚愛寗、張睿家、導演柯翰辰等人，親友齊喊：「5、4、3、2、1，雄爺，殺青了。」 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲任賢齊出席攝影師黃柏雄告別式。（圖／記者陳明安攝）▲王柏傑出席攝影師黃柏雄告別式。（圖／記者陳明安攝）▲謝欣穎出席攝影師黃柏雄告別式。（圖／記者陳明安攝）姚愛寗受訪表示，「雄爺就是一個很溫暖幽默的人，我們在拍攝時並不是只有攝影組的工作而已，現場有什麼需要幫忙，他都會立刻衝過去。他的熱心幽默，是大家都很印象深刻的。」她盼家屬走出傷痛，也希望影視產業工時、安全從此改善。▲姚愛寗出席攝影師黃柏雄告別式。（圖／記者陳明安攝）▲張睿家出席攝影師黃柏雄告別式。（圖／記者陳明安攝）▲導演柯翰辰出席攝影師黃柏雄告別式。（圖／記者陳明安攝）劉奕兒因為《有五個姊姊的我就註定要單身了啊！》，和黃柏雄成為好友，現場受訪時劉奕兒雙眼哭紅，「我還是不敢相信，我想他會希望我們開開心心，繼續工作拍片，把他給我的力量帶到戲上，最近進組了，會帶著他的份一起努力。」▲劉奕兒出席攝影師黃柏雄告別式。（圖／記者陳明安攝）▲傅孟柏出席攝影師黃柏雄告別式。（圖／記者陳明安攝）▲柯叔元出席攝影師黃柏雄告別式。（圖／記者陳明安攝）黃柏雄作品橫跨台、陸、港，奉花名錄上有許多台前幕後的演藝圈人士，中影董事長郭台強、多曼尼製作柯翰辰與柯宜勤、導演林超賢、九把刀、郭敬明、楊冪、柯震東、Ella、彭于晏、郭采潔、邵雨薇等人，紛紛送上花籃致意。▲簡嫚書出席攝影師黃柏雄告別式。（圖／記者陳明安攝）▲攝影師黃柏雄墜谷身亡。（圖／翻攝簡嫚書IG）黃捷和「兇版黃捷」女女交手 網友：7秒怎麼看不完峮峮「海邊拋開矜持」 粉絲被兇到：跪求正面《華燈》花子、阿達下戲互動曝光 網友不遺憾了