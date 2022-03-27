《飢餓》太操勞！狄鶯闖關猛飆汗　辣喊「不要怪我脫光」

中視週日綜藝節目《飢餓遊戲》歷經數次改版，回歸經典賽制，還有許多爆笑的遊戲懲罰，本週邀請資深前輩狄鶯助陣，為了過關，已滿頭大汗的她還是笑著直喊：「再來！再來！」遊戲結束後累到說不出話，她上氣不接下氣地說：「老公、兒子，不要怪我等一下脫光了，太熱！」狄鶯雖已年過半百，節目中遇到惱人的地獄關卡仍毫無怨言，全程活力十足，敬業的運動家精神讓王仁甫佩服：「狄大哥（狄鶯）真的讓我有點感動，她一直很努力耶！」

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▲《飢餓遊戲》重現「復刻版」遊戲，懲罰藝人蠢樣被迫公開。（圖／中視提供）

狄鶯闖關時雖然不太會用技巧卻從不放棄，其中一關只要答錯題目，藝人就得互抓鬢角一邊轉圈、一邊學動物叫聲，狼狽窘樣連她自己都受不了，直呼：「我覺得我們好蠢。」對於過去的經典環節，孫協志則表示：「我們節目後來會改版是有道理的，因為過去的經典怪怪的。」王仁甫也有同感：「經典還是蠻多不合理的。」

「豆花妹」蔡黃汝和峮峮入主《飢餓遊戲》即將屆滿一年，兩位女主持不只顏值吸睛，不計形象的熱血模樣，更是圈粉無數。近來，PTT上就出現一篇以「飢餓遊戲撿到豆花妹是不是撿到寶」為題的討論文，網友紛紛留言：「主謀根本是中樂透」、「真的押對寶」、「峮峮在飢餓表現也很真誠讓人喜歡」。

▲《飢餓遊戲》邀請明星挑戰復刻版遊戲，左起為李家慶、李迪恩、高山峰、王仁甫、孫協志、許孟哲、狄鶯、峮峮、張棋惠、「豆花妹」蔡黃汝。（圖／中視提供）