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大亞集團提供「穩定的力量」　丁子云備戰TPGA盼自我突破

▲「高球甜心」丁子云(左)和大亞董事長沈尚弘。（圖／葉政勳攝）
▲「高球甜心」丁子云(左)和大亞董事長沈尚弘。（圖／葉政勳攝）

記者黃建霖/臺南報導

2022-03-27 13:32:522022-03-27 13:38:41

臺南在地企業大亞集團追求「精益求精、創新求變」的經營理念，進而呈現出現代、專業的特質，同時更以「穩定的力量」支撐我們每一個人的日常生活。而為了培植國內女子高球發展，企業長期贊助了新生代「高球甜心」丁子云，希望她在果嶺上沉著推桿、突破自己成績的同時，能展現大亞所希望傳達的價值和文化，

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丁子云今日參加大亞集團主辦的「2022大亞旺萊馬拉松」，並且成功完賽7K大亞健康組賽事。賽後她笑說這和自己擅長的高球是不一樣的運動，相當考驗體能。「這(跑馬)就是體力運動，而高球體能大概佔40%，剩下的在於考驗選手的心理層面。」

▲「高球甜心」丁子云參加「2022大亞旺萊馬拉松」。（圖／葉政勳攝）
▲「高球甜心」丁子云參加「2022大亞旺萊馬拉松」。（圖／葉政勳攝）
顏質和球技兼具的丁子云，從很小的時候就開始和爸爸及哥哥一起打球，不過正式開始進行訓練是從10歲開始，接下來的日子幾乎天天都會練球。「一開始是沒想過會成為職業選手，不過因為練得量很大，也都有參加比賽，所以後來就慢慢開始以此為目標來規劃。」

18歲前往德州大學念供應鏈管理，是影響丁子云生涯的一個重要決定。在那裏她確定了自己要成為選手的目標，同時開始前往美國各州、甚至世界各地參賽，在這個過程中學會了如何接受挑戰、享受壓力和面對孤獨等課題。

▲「高球甜心」丁子云參加「2022大亞旺萊馬拉松」。（圖／葉政勳攝）
▲「高球甜心」丁子云參加「2022大亞旺萊馬拉松」。（圖／葉政勳攝）
「在美國打比賽，就是要習慣在東岸、西岸、北部、南部這些地方到處跑。在德州我從達拉斯開到另一個城市要9個多小時。有時候比賽是一個禮拜接著一個禮拜打，賽程比較緊湊。行程就是通勤—打練習賽來熟悉場地—正式比賽—前往下一個目的地，這樣不斷的循環。」

由於受到疫情影響，現在要前往國外參賽的機會比較少，丁子云表示目前個人的參賽行程會以台巡賽(TPGA)為主，大概四月底賽季開始。不過也會嘗試申辦日本簽證，看能否前往日本打日巡賽。

「因為疫情很多國家對於國外入境審核都比較嚴格，而且一些比賽也都停辦，因此國內的比賽比較沒有外國選手來參加，我們也比較無法去國外——像是泰國、菲律賓——打比賽。」丁子云認為比賽減少，確實會對選手造成影響，但主要應該還是看自己如何去調整、透過練習來維持狀態。

▲「高球甜心」丁子云參加「2022大亞旺萊馬拉松」。（圖／葉政勳攝）
▲「高球甜心」丁子云參加「2022大亞旺萊馬拉松」。（圖／葉政勳攝）
一位職業選手生涯成功與否，除了自生天賦和努力以及歷史進程和機運之外，外在資源的投入也至關重要。尤其是以台灣的環境來說，無論是要取得球場練球、參加比賽數量、贊助經費、專業意見的取得等等，都不如美、日等國。因此一個企業的大力支持，對於選手在成績上的進步，絕對有密不可分的作用。

把體育精神當成企業文化之一的大亞集團，對於丁子云長期贊助，讓她能在一個相對穩定的環境下，去努力達成自己的夢想。而她受訪時也表示，除了感謝大亞投入資源之外，也把不同領域的佼佼者——大亞董事長沈尚弘——當成自己學習的對象。

「之前常和沈董一起打球，相處中感覺他就是一個隨合、做事認真、要求細節、對自己要求完美的人。當然大亞集團不斷面對挑戰，不斷自我提升，以及深耕城市的企業文化和我的理念也很像。」丁子云透露自己同養也是那種無論做什麼事、都希望做到最好的人，個性熱愛迎接挑戰，喜歡以積極正面的態度面對每場比賽。高爾夫球受比賽場地、天氣等千變萬化因素影響，該如何以穩定的力量克服各種障礙取得好成績，是贏得比賽的關鍵，而這樣的態度正與大亞集團的品牌精神「穩定的力量」不謀而合。

▲大亞董事長沈尚弘。（圖／葉政勳攝）
▲大亞董事長沈尚弘。（圖／葉政勳攝）
而談到大亞集團「精益求精、創新求變」的經營理念，丁子云說自己本身喜歡學習新東西，「像是我現在有在學習日文，同時晚上也請了一個家教在學鋼琴，我對這些新事物很感興趣，因為這就像是在閱讀一樣，一點一點的累積在你身上，未來一定會對人生有所幫助。」

丁子云還說，沈尚弘和大亞對於地方回饋的精神，也是自己未來想要去實踐和學習的目標。「因為我打球以來，真的受到過很多人的幫助，未來也想要以這份心情去回報他人。沈董在幫助我的同時，也沒有給我太大的壓力，真的就是提供給我一個穩定的力量，心裡踏實許多。」

而至於今年接下來的行程，丁子芸直言現在就是看四月的章程出來之後，有無機會申辦日本簽證；如果暫時沒有，就會先打台巡。她也表示TPGA在亞洲算是大比賽，如果發揮出色也能提升國際積分，那會是自己今年努力的目標。

▲「高球甜心」丁子云。（圖／葉政勳攝）
▲「高球甜心」丁子云。（圖／葉政勳攝）

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