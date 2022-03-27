快對身份證！盤點吃到飽和炸雞優惠 人人加1元爽吃鮑魚
快拿出你的身份證！韓國最大連鎖炸雞品牌bb.q CHICKEN自3/29推出「童樂慶套餐」優惠價，直到5/1前只要身分證字號對中「6、6、9」三碼即可以669元享用原價857元的套餐，只對中1碼也有特別折扣。31冰淇淋出示身分證或其他任何照片、圖片含有「3」和「1」，購買小雙球或迷你三球冰淇淋，就免費再送1球！高雄萬豪酒店慶周年身分證字號對中「3、2、8」三碼或3/28當天生日，兩人用餐其中一人能以328元超低價，到豪享自助餐廳享用午餐或晚餐；沒有對中任何號碼也沒關係，酒店內的京樂日本料理火鍋，只要消費套餐，人人都可以加價1元爽吃鮑魚，平常單點可是要價480元。
歡慶兒童節連續假期，bb.q CHICKEN自3/29至5/1特別推出「童樂慶套餐」，以經典「半半炸雞」搭配人氣醬烤鮮味「公辰老奶奶魷魚」及氣泡飲料，凡身份證字號，對中「6、6、9」三碼，本人持證件到店內用或外帶自取，都可以669元優惠價爽吃「童樂慶套餐」，原價857元現省188元；只對中「6」或「9」任一碼，也可享736元優惠價；都沒對中號碼沒關係，期間限定也能吃到優惠價818元喔，（每人每日限購一組；信義通化店及板橋板農店未販售）。
31冰淇淋再次出動「尋找31大作戰」活動，不只身分證字號，即日起至4/5，只要找到身邊任何有「3、1」的照片、圖片、物品，到達31冰淇淋店鋪後出示給店員確認後，既可獲得凡購買「雙球冰淇淋送1球」或「迷你3球冰淇淋送1球」的優惠，超簡單就能完成任務。
短短一年躍升為高雄市觀光旅館營收第二名的高雄萬豪酒店，慶周年鎖定3/28這天推出一系列餐飲快閃優惠活動，身分證字號對中「3、2、8」三碼或3/28當天生日，兩人用餐其中一人能以328元超低價，到豪享自助餐廳享用午餐或晚餐！
沒有對中任何號碼也沒關係，盤點各餐廳快閃1元爆動加購價，只要於京樂日本料理火鍋消費套餐，加價1元就能大啖平日單點要價480元的美味鮑魚；皇豪中餐廳可以1元加購主廚手工精緻「花菇鮑魚雞粒塔」或「新疆棗皇糕」一個；皇饕牛排館鐵板燒及美享地餐廳消費的賓客，加價1元享有一杯精選美酒；京翠港式飲茶消費用餐，加價1元立即享用芋珍西米露；京心咖啡館只要消費，就可以1元加購價喝到價值280元的手沖咖啡，（以上數量有限，當日售完為止）。
於一樓烘焙坊買麵包，同品項加1元多1件；The Lounge咖啡坊當日消費再加1元，就能享用拿鐵、卡布奇諾、美式咖啡其中一款多1杯，（每人限點一杯）。