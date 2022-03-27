AIT關注外籍漁工勞動保障 祭獎金徵求科技方案提案
《四方報》報導，台灣外籍漁工人權保障欠缺、遠洋漁業涉及強迫勞動，相關議題屢屢受到國際關注，美國在台協會（AIT）日前攜手行政院農業委員會漁業署，舉辦「台灣遠洋漁業發展暨外籍漁工勞動環境座談會」，共同尋求科技方案，以降低外籍漁工面臨的勞動剝削風險。
台灣遠洋漁獲在2020年曾被美國勞動部列入「童工及強迫勞動製品清單」，過去也曾因勞動剝削等因素遭歐盟黃牌警告，去年7月美國國務院發布的「2021年人口販運問題報告」中，台灣雖然符合消除人口販運問題的最低標準，但報告中仍明確指出台灣遠洋漁業存在強迫勞動之問題，相關人權侵害事件也屢次被國際NGO點名，漁獲產品甚至在海外面臨抵制，對台灣國際形象大傷。
AIT副處長柯傑民在會中指出，台美在基本人權、機會平等和自由市場等面相上共享價值觀，美國關注強迫勞動議題，也關注近來台灣漁船上發生漁工遭虐事件，此舉並非針對台灣漁業部門，而是希望打擊美國漁業供應鏈中強迫勞動的一環，是全球性、廣泛性的努力。他表示，希望能透過科技追蹤、偵測勞動剝削情形，並預測高風險漁船，以降低類似事件發生機會；與會專家也談及透過市場機制確保產品溯源，對涉及強迫勞動的漁獲進行篩選。
不僅如此，AIT、漁業署、台灣微軟、資策會共同合作，向各界徵求科技方案提案，盼大家集思廣益，利用創新科技改善外籍船員強迫勞動問題，建立海上緊急事故預防、應變及通報程序，每一入選隊伍將獲得新台幣30-80萬元不等之研發獎助金。
行政院發言人羅秉成表示，台灣遠洋漁業在生態保育、勞動人權等方面都有待進步，政院也致力於完善相關機制，過去半年來，行政院責成漁業署提出「漁業與人權行動計畫」，除了健全法規外，也將推動漁船建置wifi設備及CCTV系統等，增加工人對外聯繫的管道，目前都已經在收尾階段。