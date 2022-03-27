大潭電廠員工宿舍「52人染疫」！陳時中憂：陽性率相當高
本土暴增83例！今（27）日流行疫情指揮中心特別在週日召開記者會，指揮官陳時中表示，其中桃園大潭電廠在新竹員工宿舍染疫案人數眾多，有50位員工在宿舍確診，1個非同宿舍員工和其1女友，共52位在昨晚PCR檢驗陽性，需特別注意。
陳時中說明，桃園大潭電廠群聚案，在桃園市、新竹市、新竹縣都需特別注意，其中在新竹的員工宿舍中共採檢68位，檢出50人PCR陽性，其中47位是泰國籍移工、3位台灣員工，Ct值16.4到29.6，都住集中檢疫所。
陳時中指出，擴大匡列採檢，揪出非同宿舍有1位員工也確診，Ct值11，其女友也確診，Ct值18，該群聚案目前高達52人染疫。
陳時中表示，由於該群聚多數人為泰國籍，目前勞動部也積極配合翻譯，做完善疫調，工作場域中有幾個工班不同，整體執行工班時，整體分流分艙還算做得很徹底，是否工班間有交互感染，還需要進一步匡列採檢才會更清楚。
陳時中說，這起群聚案密集度相當高，宿舍區採取68人有50人陽性，需要提高警覺，是陽性率很高的一起案件。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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