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樹林科技廠群聚案「累計22例」！三重業務員相關個案+4

▲新北樹林科技公司群聚案，今（27）日再度新增2例相關確診。（圖／指揮中心）
▲新北樹林科技公司群聚案，今（27）日再度新增2例相關確診。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-03-27 14:48:282022-03-27 14:57:02

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布國內新增83例本土COVID-19確診案例，其中新北樹林科技公司群聚案，再度新增2例相關確診，另外三重業務員傳播鏈也新增4例確診者接觸。

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指揮中心說明，目前待釐清傳播鏈增加至9條，包含「新北深坑陪病家屬、嘉義婚宴群聚、高雄化工廠、新北樹林科技廠、中和工廠作業員（案22598、22639）、基隆警察相關群聚、三重業務員（案22701）、桃園大潭電廠和台東家庭群聚」。

▲陳時中說明新北樹林科技廠群聚案。（圖／指揮中心）
▲陳時中說明新北樹林科技廠群聚案。（圖／指揮中心）
今（27）日新北樹林科技廠新增2例確診，是匡列中的22564的朋友與其雇主，而兩者皆為匡列採檢陽性，對社區影響還需再評估，截至目前樹林科技廠群聚已經累計22例確診。

▲三重業務員（案22701）今（27）日新增4例接觸者確診。（圖／指揮中心）
▲三重業務員（案22701）今（27）日新增4例接觸者確診。（圖／指揮中心）
另外三重業務員（案22701）27日新增4例接觸者確診，為該業務員的丈夫、2名公司同事，以及1名登山團團員先生。

而新北市衛生局也表示，樹林科技工廠暫時停工，全廠清消，所有員工復工時須持陰性證明才能進入。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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