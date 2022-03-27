樹林科技廠群聚案「累計22例」！三重業務員相關個案+4
中央流行疫情指揮中心今（27）日公布國內新增83例本土COVID-19確診案例，其中新北樹林科技公司群聚案，再度新增2例相關確診，另外三重業務員傳播鏈也新增4例確診者接觸。
指揮中心說明，目前待釐清傳播鏈增加至9條，包含「新北深坑陪病家屬、嘉義婚宴群聚、高雄化工廠、新北樹林科技廠、中和工廠作業員（案22598、22639）、基隆警察相關群聚、三重業務員（案22701）、桃園大潭電廠和台東家庭群聚」。
今（27）日新北樹林科技廠新增2例確診，是匡列中的22564的朋友與其雇主，而兩者皆為匡列採檢陽性，對社區影響還需再評估，截至目前樹林科技廠群聚已經累計22例確診。
另外三重業務員（案22701）27日新增4例接觸者確診，為該業務員的丈夫、2名公司同事，以及1名登山團團員先生。
而新北市衛生局也表示，樹林科技工廠暫時停工，全廠清消，所有員工復工時須持陰性證明才能進入。（編輯：潘毅）
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