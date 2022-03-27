基隆警+小吃店群聚累計27例！陳時中：八大行業需打第3劑
國內疫情多點爆發，台灣今（27）日新增本土個案83例，52例與桃園大潭電廠相關，而基隆警察群聚相關染疫也新增了19人，其中6例是警察、5例是小吃店從業人員、4例是顧客及顧客家屬。該起群聚案目前共累計27人染疫。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，該起群聚案包括8名員警、小吃店人員、顧客、顧客孩子、孩子的學校同學。
而針對基隆小吃店群聚案，指揮官陳時中今天也宣布，八大行業所有工作人員／從業人員（包含流動工作人士），皆應接種2劑疫苗，並且要滿14天，第二劑接種滿3個月者，應該接種第三劑疫苗，否則不得提供服務。
陳時中也強調，全國上述工作人員／從業人員（包含流動工作人士），即日起至4月30日，每週都要進行一次快篩，快篩結果陰性者才能提供服務。另外，基隆停業中之小吃店／卡拉OK工作人員／從業人員，復業後應具三日內PCR陰性證明，並在復業週內，每兩日進行快篩，每週PCR一次。（編輯：郭佩蓉）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。