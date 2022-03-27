新北＋7！最新足跡曝 去過好市多、健身工廠、World Gym
中央流行疫情指揮中心今（27）日宣布新增83例本土COVID-19確診病例，本土病例創下今年新高，而其中有7位來自新北市。新北市政府也公布了最新確診者足跡，包括好市多新莊店、健身工廠三重廠、World Gym汐止店等地，請有相關重疊足跡的民眾，做好自我健康監測。
新北市政府表示，今日新增染疫者包括樹林科技廠相關2人，為案22702與案22840，Ct值分別為25.2與18.69。基隆確診案相關1人，為案22736，Ct值16。三重確診案22701相關4人，為案22741、22742、22838、22839，Ct值介於為14.84到23.63之間，相關接觸者均已匡列，並在進一步擴大疫調中。
新北市政府公布的確診者足跡如下：
曾有重疊足跡的民眾，請進行自我健康監測，若出現疑似症狀請撥打1922或防疫專線通報，並佩戴醫療用口罩盡速就醫，就醫時主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露等資訊，並請勿搭乘大眾交通運輸工具。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。