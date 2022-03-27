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疫情爆發升溫！本土激增83例　各縣市確診病例分佈一次看

▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）
▲中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說明最新疫情狀況。（圖／指揮中心）

編輯中心/綜合報導

2022-03-27 15:30:532022-03-27 15:59:37

【 3/27 15:30 發稿 ｜ 15:58 更新 】

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中央流行疫情指揮中心今（27）日宣布新增83例本土COVID-19確診病例，本土病例創下今年新高，其中52例是桃園大潭電廠相關，包括50人住在新竹縣的宿舍、以及兩位居住在桃園市的工程人員與同住女友。另外在中央防疫記者會結束後，台東縣召開地方防疫記者會時宣布，台東縣再增2例，是原本的家庭群聚相關，從＋4變成＋6。

今日新增83例確診各縣市分佈整理如下：

新竹縣＋50
桃園大潭電廠的宿舍，其中47位是泰國籍員工，3位是本國籍員工。

▲指揮中心說明最新疫情。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明最新疫情。（圖／指揮中心）
基隆市＋18
基隆市警察與小吃店相關群聚，包括6位警察確診，小吃店從業人員5人確診，以及小吃店顧客和顧客家屬與同校接觸者。

▲指揮中心說明最新疫情。（圖／指揮中心）
▲指揮中心說明最新疫情。（圖／指揮中心）
新北市＋7
三重業務員相關4人，樹林電子廠相關2人，以及1位是基隆小吃店相關接觸者。

▲新北市政府說明最新疫情狀況。（圖／新北市政府提供）
▲新北市政府說明最新疫情狀況。（圖／新北市政府提供）
台東縣＋6
感染源不明，6人為家人關係，足跡多在初鹿地區。

高雄市＋2
前鎮區某化工廠相關2人，原本就已在匡列隔離中，採檢後確診。

桃園市＋2
桃園大潭電廠相關2人，是一位沒有住在宿舍的工程人員以及他的同住女友。

指揮中心統計，截至目前國內累計6,886,221例新型冠狀病毒肺炎相關通報（含6,863,204例排除），其中22,769例確診，分別為7,061例境外移入，15,654例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計135例移除為空號。2020年起累計853例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、台北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、台中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、台南市、高雄市、屏東縣及台東縣各1例；另14例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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