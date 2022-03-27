連任之路逆風？經濟學人：習近平遭疫情、俄烏衝突影響
中國多處如今成為新冠疫情重災區，官方強制要求的清零政策與廣泛封城導致經濟出現危機。不僅如此，遠在歐洲的俄烏衝突，也因為中國不斷避免直球譴責俄國，在政治經濟等議題上也令當局頭疼；外媒《經濟學人》分析指出，對中國領導人習近平來說，看似康莊大道的連任之路，在疫情失控、經濟受挫與俄烏戰爭下顯得充滿顛簸。
對於距離預計秋天登場的中共20大還有半年左右，中國領導人習近平力拼連任、締造歷史地位的野心人盡皆知，然而在新冠變種病毒Omicron侵襲下，就連「防疫神話」上海也被攻破，作為疫情爆發兩年多來，唯一未曾進行全民檢測的一線城市，如今也傳出要求封城的聲浪，上海迪士尼20日也宣布關閉，而同屬一線城市的深圳則緊急「封城」一週，製造業重鎮東莞也跟進，為防堵疫情全球供應鏈遭重擊。
《經濟學人》指出，過去幾週中國許多城市面臨清零政策構成的挑戰，尤其在經濟方面本已搖搖欲墜的地區更因廣泛的封城、全民檢測社區防控等措施受影響。17日習近平才在中央政治局常委會議上要求，「以努力用最小的代價控制疫情，以最大限度減少疫情對於經濟社會發展的影響」，如今看來相當困難。
此外，令習近平頭疼的還有他的「好朋友」蒲亭才在2月簽署聯合聲明，宣布兩國「友誼無上限」，轉眼就對烏克蘭發動戰爭，眼下中國外交官、駐外大使們正焦頭爛額的維持中俄、與西方國家的平衡；然而隨著國際企業與組織接連宣布制裁克里姆林宮，北京當局擔憂中國企業為此受牽連，維持中立的態度卻不知還能持續多久。
《經濟學人》表示，在習近平風風光光的迎接政治榮耀的這一年，其連任之路目前看來卻相當顛簸，為了能讓連任藍圖順利進行，習近平更得用心把持疫情、經濟、俄烏戰事的三大逆風，避免在關鍵時刻摔了跤。