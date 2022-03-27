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台東變＋6！最新足跡曝光　多次前往711、好鄰局便利商店

▲台東縣政府宣布最新確診者足跡。（圖／翻攝自饒慶鈴臉書直播）
▲台東縣政府宣布最新確診者足跡。（圖／翻攝自饒慶鈴臉書直播）

編輯中心/綜合報導

2022-03-27 16:16:41

中央流行疫情指揮中心今（27）日宣布新增83例本土COVID-19確診病例，本土病例創下今年新高，確診者分佈多個縣市，其中包括4位來自台東，是起感染源不明的家庭群聚案。而台東縣政府下午最新防疫記者會上宣布，家庭群聚再擴大，從＋4變＋6，另外也公布了最新確診者足跡，曾有相關重疊足跡的民眾，請做好自我健康監測。

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▲台東縣政府公布最新防疫措施。（圖／翻攝自饒慶鈴臉書直播）
▲台東縣政府公布最新防疫措施。（圖／翻攝自饒慶鈴臉書直播）
台東縣政府表示，昨日深夜接獲通知有確診者後，立即展開疫調匡列篩檢，凌晨3點又驗出3位陽性確診，而最新在今日下午3點左右再驗出2位確診，總共累計6人確診。這起家庭群聚包括1位1歲嬰兒，其他5位則為媽媽與家裡親戚長輩。目前感染源仍待釐清，有4位確診者是無症狀，其中有2位則有發燒喉嚨痛的症狀。

台東縣政府公布的確診者足跡如下：

▲台東縣政府公布最新確診者足跡。（圖／翻攝自饒慶鈴臉書直播）
▲台東縣政府公布最新確診者足跡。（圖／翻攝自饒慶鈴臉書直播）
▲台東縣政府公布最新確診者足跡。（圖／翻攝自饒慶鈴臉書直播）
▲台東縣政府公布最新確診者足跡。（圖／翻攝自饒慶鈴臉書直播）
▲台東縣政府公布最新確診者足跡。（圖／翻攝自饒慶鈴臉書直播）
▲台東縣政府公布最新確診者足跡。（圖／翻攝自饒慶鈴臉書直播）
▲台東縣政府公布最新確診者足跡。（圖／翻攝自饒慶鈴臉書直播）
▲台東縣政府公布最新確診者足跡。（圖／翻攝自饒慶鈴臉書直播）
曾有重疊足跡的民眾，請進行自我健康監測，若出現疑似症狀請撥打1922或防疫專線通報，並佩戴醫療用口罩盡速就醫，就醫時主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露等資訊，並請勿搭乘大眾交通運輸工具。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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