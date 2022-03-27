台中市辛香料文化展開跑！傳遞新住民家「香」愛戀

《四方報》報導，為增進與新住民族群文化交流，台中市政府民政局即日起至12月31日止，在南屯區豐樂雕塑公園新住民藝文中心舉辦「辛香料文化-來自家『香』的愛戀」常設展，介紹來自亞洲、歐洲及美洲等20多個國家異國料理使用的特殊辛香料，每三個月替換展出品，預計展出48種辛香料，歡迎對辛香料及異國料理有興趣的市民朋友躍踴前往體驗。
民政局副局長周瑺玫表示，台中市新住民人口近6萬人，全台排名第5，其中大陸、港澳地區約占4萬人，越南、印尼、菲律賓及泰國等國則占2萬人，再加上新住民子女與外籍移民工等，新住民人口相當可觀。疫情影響國際間往來，許多新住民相當思念家鄉的味道，辛香料是與家鄉緊密連結的用品，盼透過此次常設展串起新住民家鄉味，一解新住民思鄉之愁。
周副局長指出，隨著新住民人口增加，市府除致力於規劃新住民相關照顧措施，也積極增進民眾對新住民母國文化的了解與交流，自103年起，每年在新住民藝文中心舉辦多場認識新住民文化、節慶、飲食、婚禮及傳統樂器為主軸的常設展，讓新住民朋友感受到台中的熱情與友善，把台中當作自己的家鄉。
民政局說明，今年新住民藝文中心以辛香料文化為展覽主題，展出中國大陸、越南、印尼、菲律賓、泰國、日本、韓國、斯里蘭卡、印度、法國、埃及、土耳其、法國等20多個國家代表性辛香料及異國料理，現場也規劃「聞香遊戲區」、「新住民資訊交流區」、「閱讀區」及邀請台中市月眉國小、新社國小及霧峰國小展示食農教育成果的「時光廊道區」，適合親子同遊，帶回美好回憶。