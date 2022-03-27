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桃園最新確診足跡曝光！去過華泰名品城、石頭火鍋、瓦城

▲桃園市政府公布最新確診者足跡。（圖／桃園市政府提供）
▲桃園市政府公布最新確診者足跡。（圖／桃園市政府提供）

編輯中心/綜合報導

2022-03-27 16:39:14

中央流行疫情指揮中心今（27）日宣布新增83例本土COVID-19確診病例，本土病例創下今年新高，確診者分佈多個縣市，更有包括新增3條不明傳播鏈，指揮中心呼籲所有民眾都要提高警覺。而其中桃園大潭電廠職場群聚相關新增52例，包括2人居住在桃園市，桃園市政府也公布了最新確診者足跡，呼籲曾有相關重疊足跡的民眾，做好自我健康監測。

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桃園市政府呼籲民眾勿恐慌、勿鬆懈，目前有在中壢中正公園、中路運動公園設置臨時社區篩檢站，曾與確診足跡重疊的民眾可以前往自行篩檢。

桃園市政府公布的確診者足跡如下：

▲桃園市政府公布最新確診者足跡。（圖／桃園市政府）
▲桃園市政府公布最新確診者足跡。（圖／桃園市政府）
曾有重疊足跡的民眾，請進行自我健康監測，若出現疑似症狀請撥打1922或防疫專線通報，並佩戴醫療用口罩盡速就醫，就醫時主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露等資訊，並請勿搭乘大眾交通運輸工具。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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