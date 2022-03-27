一圖秒懂一週天氣！清明前雨紛紛 北部、東部濕冷快發霉
受到鋒面通過影響，今（27）日清晨起北台灣開始降下大雨，竹苗沿海一帶雨勢最為明顯，白天過後降雨稍微有一段空檔，但雨勢還是斷斷續續下個不停。中央氣象局指出，未來一週直到清明連假前期個地天氣都不穩定，週一（3/28）中部以北要留意有局部大雨，氣溫也會偏涼，週二、週三（3/29~3/30）雨勢趨緩回暖，主要降雨偏向北部及東半部地區，週四起到下週日（3/31~4/3）北部及東半部地區又會轉短暫雨的天氣，且北台灣受到東北季風增強關係比較偏涼，最低溫下探攝氏13度左右，直到清明連假後期（4/4~4/5）東北季風逐漸減弱之後，天氣才可望逐漸回穩，提醒民眾未來一週要留意天氣變化。
氣象局預報員葉致均指出，週一受到東北季風及華南雲雨區東移影響，全台各地天氣都不穩定，尤其中部以北地區整天有雨且有局部大雨發生機率，北台灣整天明顯濕冷，氣溫僅攝氏15到18度，南部及東半部地區也有局部短暫陣雨，高溫約攝氏21到26度左右。這波東北季風預計週二白天起逐漸減弱，屆時中部以北及東北部地區氣溫會逐漸回升，不過仍受到華南雲雨區東移影響，各地水氣偏多，除了南部平地為多雲以外，中部以北及東半部地區有局部短暫雨。
到了週三又有另一道鋒面通過，屆時全台各地又將轉為有短暫雷陣雨的天氣，尤其中部以北及東半部地區雨勢較為明顯；週四起東北季風增強，將一路影響到下週日，主要影響北部及東半部地區持續有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。北台灣天氣轉涼，北部地區氣溫約在攝氏13到23度，中部氣溫約攝氏14到25度，南部約攝氏17到27度，東部地區氣溫18到22度。
葉致均強調，整體來說，北部及東半部地區陰雨綿綿又濕又冷的天氣型態，可能要持續到清明連假前半段，下週一、週二清明連假後兩天，東北季風才會逐漸減弱，屆時各地天氣可望慢慢回穩，