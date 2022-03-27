高市三信搶匪南投落網　雄警埋伏一晚查緝到案

高雄三信商銀橋頭分行25日營業時間結束後突遭歹徒持槍行搶，當時歹徒為降低保全戒心竟假扮成外送員，同時以辣椒水攻擊保全員，最後得手6萬3千元逃逸，警方專案人員連日來以車追人，鎖定曾姓男子涉嫌重大，高市警局專案小組人員於今(27)日發現曾男與妻兒於南投某旅宿，警方隨即前逮人。
本月25日下午15時30分許，一名男性歹徒穿著外送員制服，深色長褲，徒步進入位於橋頭區的三信銀行，隨即以辣椒水噴灑魏姓保全(60歲)眼睛並搶走櫃檯的新臺幣6萬3仟元後，立即駕駛黑色自小客車，往楠梓方向逃逸。
岡山分局獲報後，立即通報線上警網實施攔截圍捕，另局長立即指示刑警大隊、岡山、仁武、楠梓分局等單位成立專案小組並分工調閱案發地周邊監視器影像，分析、過濾、比對車輛逃逸路線，以車追人，終於確認搶嫌身分，專案小組發現該搶嫌犯案後隔日即前往南投民宿躲藏，專案小組於民宿外埋伏、守候一晚，待其外出時，一舉將曾姓（30歲）搶嫌逮捕到案。
警方當場查扣曾嫌手機、黑色背包、瓦斯空氣槍1把等贓證物，另帶同專案小組回高雄取出作案車輛、安全帽、辣椒水2瓶等證物，另作案衣物（外送員制服）已丟棄。曾男原失口否認行搶銀行，直到警方在車上搜獲一把空氣槍才坦承犯行，並帶警方前往橋頭取出犯案黑車。