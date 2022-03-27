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房東要求交貓咪照片！媽超苦惱　網一看笑：選最怪無誤

▲一名飼主搬新家時，被房東要求提供貓咪照片，卻讓她產生選擇障礙。（圖／推特帳號tatatano129）
▲一名飼主搬新家時，被房東要求提供貓咪照片，卻讓她產生選擇障礙。（圖／推特帳號tatatano129）

編輯中心/綜合報導

2022-03-27 18:12:37

有飼養毛小孩的家長在租屋時，可能會遇見房東要求提供寵物的照片，一名女網友日前搬家時，就遇見新房東要她出示貓咪的照片證明，不過卻讓她為此傷透腦筋，選了幾款照片後詢問大家意見，而網友一看全都笑翻了！

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▲原PO養了一隻橘白貓「Shobobo」，平時個性相當慵懶，表情也很豐富。（圖／推特帳號tatatano129）
▲原PO養了一隻橘白貓「Shobobo」，平時個性相當慵懶，表情也很豐富。（圖／推特帳號tatatano129）
這名住在日本的飼主養了一隻橘白貓「Shobobo」，個性有些慵懶又貪吃，表情也相當多變。這天飼主搬家時，遇見新房東要求提供貓咪的照片證明，卻讓她苦惱不已，因為Shobobo經典的照片太多，而她最後挑出了4張卻非常猶豫、選擇障礙大爆發，因為這些照片中的Shobobo差異性太大，表情看起來就像是養了4隻不同的貓咪，因此只好PO上網尋求網友的建議，並開放讓網友投票。

▲飼主提供4張照片請網友幫忙挑選，第1張是Shobobo張大眼睛的模樣。（圖／推特帳號tatatano129）
▲飼主提供4張照片請網友幫忙挑選，第1張是Shobobo張大眼睛的模樣。（圖／推特帳號tatatano129）
▲第2張有霸氣總裁的感覺？（圖／推特帳號tatatano129）
▲第2張有霸氣總裁的感覺？（圖／推特帳號tatatano129）
▲第3張表情看起來有些不耐煩。（圖／推特帳號tatatano129）
▲第3張表情看起來有些不耐煩。（圖／推特帳號tatatano129）
▲第4張眼睛最小、最搞怪，卻是最多網友投票的一張，以壓倒票數勝出！（圖／推特帳號tatatano129）
▲第4張眼睛最小、最搞怪，卻是最多網友投票的一張，以壓倒票數勝出！（圖／推特帳號tatatano129）
▲Shobobo：就不能選好看的照片嗎？（圖／推特帳號tatatano129）
▲Shobobo：就不能選好看的照片嗎？（圖／推特帳號tatatano129）
沒想到網友一看見照片全都笑歪，大多人都選擇「眼睛最小、看起來最搞怪」的第4張照片，並紛紛留言：「就個人而言，第4張照片是最不可抗拒的」、「要給當然要給最不正常的那張」、「給太漂亮照片怕有天遇到房東他會認不出來」、「提交第2張以後的照片，通通給」、「表情太崩壞，我笑了」。（編輯：陳珮瑜）


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