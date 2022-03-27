朱立倫反對18歲公民權綁大選 民進黨：反改革真面目
18歲公民權的修憲案的公民複決傾向與年底地方大選共同舉行。國民黨主席朱立倫反對綁大選，民進黨發言人謝佩芬今（27）日表示，反對修憲複決與大選合併舉行，這也再度顯露出國民黨反改革的真面目，以及害怕年輕人參與公共事務的真正目的。
朱立倫今日表示，公投不能綁大選是民進黨主張，也是公投結果，現在又來違反這樣的公投結果，那不是矛盾嗎？民進黨先跟大家解釋，為什麼要強力的反對公投不能跟大選綁在一起？怎麼三3個月前是公投不能綁大選？3個月後是一定要綁在一起？
謝佩芬說，民進黨尊重選務機關對於選務時程的安排，但朱立倫混淆公投與修憲複決2種不同公民權行使，企圖擾亂視聽。公投與修憲複決除了決定的事項本質上有所不同外，其成案與通過的門檻更是天差地遠。
謝佩芬表示，公投案通過門檻，是有效同意票達全國、直轄市、縣（市）投票權人總數1/以上即可通過。修憲第1階段需要立委3/4出席、3/4同意才能交付第2階段公民複決，修憲案要通過，還必須有效同意票過選舉人總額的半數。
「根本就是在打假球」，謝佩芬指出，18歲公民權修憲案三讀隔天，朱立倫再度反對修憲公民複決綁大選，企圖阻擋修憲案通過，立場不斷變來變去，奉勸國民黨應順應世界潮流，不要逆行倒施，阻礙年輕人參與公共事務，害怕年輕人行使公民權。