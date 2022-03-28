續集電影排行！《蝙蝠俠》奪冠不意外 最期待「這兩部」
2022被不少網友戲稱為「續集電影之年」，因為有不少受到疫情影響而延遲上檔的人氣電影，紛紛選在今年登上影院，再加上經典電影續作的上映消息更令影迷狂喜，到底今年要發表的續集電影中，哪一齣最受網友期待與歡迎？《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近3個月內「續集電影」話題的網路聲量表現，找出網友熱議今年度的10大續集電影。其中《蝙蝠俠》高居聲量首位，雖然正反意見有點兩極，但高達近7.5萬則討論聲量高居第一，接下來依序是《奇異博士2：失控多重宇宙》以及《侏羅紀世界：統霸天下》分居第二及第三位。
日前上映的《蝙蝠俠》網路聲量高居首位，除了粉絲們對主演羅伯特·帕丁森顏值的關注外，長達近3小時的片長幅度也引來兩極評價，有人認為劇情步調太慢，「有點坐不住」、「劇情太拖」，但也有影迷認為對於蝙蝠俠的角色描繪深入，「會讓人想起老式黑色影片和經典漫畫風格」，對於這次的蝙蝠俠系列電影仍給予正面好評。
而《奇異博士2：失控多元宇宙》和《侏羅紀世界：統霸天下》這兩部知名續作系列電影，還沒上映就獲得極高的討論聲量，不少漫威粉絲對《奇異博士2》的預告片段滿懷期待，同時有人發文請益：「上映前需要先看《洛基》嗎？」、「要看《旺達與巨像》嗎？」仔細分析預告中的對話細節與角色關聯。而《侏羅紀世界：統霸天下》的預告影片則讓不少老粉絲百感交集，尤其看到預告中致敬畫面與演員陣容後紛紛留言「真的回憶都湧上來了，真心期待！」、「老演員全部回歸，滿滿情懷阿～」等，表示非常期待侏羅紀世界三部曲的結局。
另外，在榜單中的動畫電影續集也廣受網友好評，尤其在年初上映的《歡樂好聲音2》不但獲得可觀票房數，在討論區上也獲網友大力稱讚「真的會淚灑電影院」、「少數續集更好看的電影！」另外受疫情影響而數度延後上映的《小小兵2：格魯的崛起》則再次受到網友關注，上映消息公佈後引起網友感嘆「快讓我們等到了」、「希望這次不會再被疫情影響上映時間」。