大港開唱「罷免3人組」合體自拍！網笑翻點名還差一個人
高雄「大港開唱」於本週末在高雄駁二藝術特區舉辦，今（27）日從早上10點就開始嗨唱，活動一路進行到晚間8點。「大港開唱」早已成為港都近年最知名的在地藝文活動，高雄市議員黃捷今日也到場朝聖，在會場與立委林昶佐、前立委陳柏惟合照自拍，黃捷更戲稱是「罷免三人組」，讓網友笑翻，還有許多人點名應該找前議員王浩宇一起入鏡。
黃捷在個人臉書上分享了自己在大港開唱現場的照片，接著更驚喜曬出與林昶佐和陳柏惟的合照，笑稱是「罷免三人組在大雄丸開唱（？？？」。另外黃捷、林昶佐和陳柏惟也在表演舞台上與歌手一起拍照，黃捷更大讚「船上超chill」，接著又在另一張3人合照上註解「熱情大港＋苦情三人」，讓大家笑翻。
網友紛紛在底下留言回覆說，「好漂亮 」、「3Q沒有輸林醫師幫他贏回來了，3位都是贏家」、「罷免3人組...這梗。好笑」。另外也有網友點名王浩宇，認為他也應該入鏡，「可以約王浩宇一起阿」、「少了王浩宇」、「王浩宇表示：」、「怎麼可以少了王浩宇呢？真正的代表耶」。
而黃捷身穿黑色小可愛外搭白色罩衫與深色牛仔短褲，俏麗造型也讓網友大讚「身材也太好」、「天哪，這是金世正嗎」、「太辣了吧！齁嘿齁嘿超級喜歡黃捷」、「女神加油」。（編輯：倪浩軒）