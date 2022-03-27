灰貓睡覺變「三角形」！媽叫不醒 網一看笑：以為是飯糰
這個「三角飯糰」有點毛？想必許多飼主都聽過「貓咪是液體做的」，表示喵星人因為身體柔軟可以任意變成各種形狀，伸長身體時變成一長條，有時圍成一圈變成球，不過這隻長毛貓卻無意間將自己變成「三角飯糰」！
原來這隻貓咪叫做「勘吉」，是一隻即將滿1歲的西伯利亞貓，牠因為擁有蓬鬆的灰色毛髮而深受許多網友喜愛。飼主Momo表示勘吉雖然外表看起來相當霸氣，卻是一隻不折不扣的「跟屁蟲」，無論她進浴室或是家中任何地方，勘吉都會像小影子一樣跟緊緊，並關注馬麻的一舉一動。
這天Momo突然發現勘吉不在身邊，也沒有在哪裡玩耍，因此走進房間檢查，發現牠正在打盹，只是牠並非躺下或是趴著，而是以人類坐姿的模樣倚靠在床頭旁，整個身體呈現完美的「三角形」，看起來就像是一顆毛毛的「三角飯糰」，而且無論Momo怎麼搓揉牠的肚子，牠始終都緊閉眼睛，看起來相當愛睏！
勘吉的照片一分享在網路後，立刻就有許多網友表示：「還以為是竹炭口味的三角飯糰」、「看著看著就餓了」、「好想揉牠的肚子」、「想知道這種飯糰哪裡買？」、「新發售的毛飯糰啦」、「是貓神嗎？」現在來看一段勘吉的影片吧！（編輯：陳珮瑜）