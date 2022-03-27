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天竺鼠「謎樣儀式」圍圈圈！一隻佔中央　網：在招喚啥？

▲日本「長崎生物公園」裡的天竺鼠日前圍成一圈，看起來很像在進行某種神秘儀式。（圖／推特帳號ngsbiopark）
▲日本「長崎生物公園」裡的天竺鼠日前圍成一圈，看起來很像在進行某種神秘儀式。（圖／推特帳號ngsbiopark）

編輯中心/綜合報導

2022-03-27 20:50:39

莫非這是在進行神秘的招喚儀式？位在日本長崎縣西海市的「長崎生物公園（長崎バイオパ）」一直以來以愛泡澡的水豚而聲名大噪，不過園區內的天竺鼠也是許多遊客喜愛的人氣王之一，最近園方在推特分享一張照片引起網友關注，原來是一群天竺鼠這天突然「圍成一圈」，當中有一隻鼠鼠則特別醒目，看起來就像在進行什麼神秘儀式……

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▲日本「長崎生物公園」裡有許多可愛的天竺鼠。（圖／推特帳號ngsbiopark）
▲日本「長崎生物公園」裡有許多可愛的天竺鼠。（圖／推特帳號ngsbiopark）
只見照片中大約有15隻花色不同、身材大小卻差不多的天竺鼠，自發性地圍成一個圈圈，大家的臉都不約而同朝向圓圈中心，唯獨另外有一隻淺咖啡色的天竺鼠獨自待在圓圈中央，而且比其他鼠鼠站的位置都要略高一點，從側面看過去，這些天竺鼠看起來很像正在進行什麼神秘行動，讓原方忍不住寫下：「這是什麼儀式嗎？」

▲這天牠們圍成一圈，其中有一隻天竺鼠站在正中間，看起來很像在進行某種神秘儀式。（圖／推特帳號ngsbiopark）
▲這天牠們圍成一圈，其中有一隻天竺鼠站在正中間，看起來很像在進行某種神秘儀式。（圖／推特帳號ngsbiopark）
▲原來是在包圍一顆高麗菜，而上方那一隻因為在底下搶不到好位置，只好爬到高麗菜上面囉！（圖／推特帳號ngsbiopark）
▲原來是在包圍一顆高麗菜，而上方那一隻因為在底下搶不到好位置，只好爬到高麗菜上面囉！（圖／推特帳號ngsbiopark）
原來這是天竺鼠們正在享用大餐啦！園方也解釋其實牠們正在包圍一顆「高麗菜」，愛吃菜菜的鼠鼠們自動排成一圈、各自卡位，而淺咖啡色的那一隻因為底下沒空位了，只好跨過同伴爬到高麗菜上方，就這樣所有天竺鼠認真地吃了起來！而工作人員也表示平時都是將高麗菜剝成一片一片餵食，這天改成直接給整顆，才會目睹到這麼特別的畫面！而網友看了也笑說：「很像在招喚什麼魔法」、「上面那隻要被獻祭了嗎？」、「原來是高麗菜儀式」、「天竺鼠祈禱中？」、「看起來很療癒」。（編輯：陳珮瑜）


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