《華燈》兇手設定轉折曝光　林心如親自當演員背景

《華燈初上》編劇杜政哲、「阿達」章廣辰、「小豪」胡瑋杰在方念華主持的《TVBS看板人物》，分享創作過程，杜政哲前期花了超過3年的時間構想，並在8個月內完成劇本，至於兇手設定「沒有更動過，而且原本就是寫了24集，分成3個part（部分），24集一起拍完」。
至於寫出劇中讓許多觀眾很有共感的「渣男金句」，像是鳳小岳飾演的「江翰」說：「我在每段感情當下都是認真的」、「誰沒有受過傷？至少證明我們還活著」等等，杜政哲自曝這些都是自身人生經歷累積：「就是某一些人生的片段，內心某些脆弱的部分，可能無法對著你的對象說，我只是把這些心裡的聲音寫出來。」
回憶拍攝過程，胡瑋杰分享有不少場戲，拍攝主角是林心如或是謝瓊煖，但後方需要有人走動當背景，這時通常都是他來擔任「環境演員」，但當自己飾演的「小豪」需要拍特寫時，就變成飾演媽媽桑的林心如是背景了，「副導會說『麻煩心如姊在背景站一下』，這也算是一種成就解鎖了吧。」胡瑋杰笑說。
在演出《華燈》後，胡瑋杰與章廣辰坦言壓力不小，胡瑋杰說：「《華燈》讓我感受到就算是再小的角色，都是不可或缺的。」章廣辰則趁機感謝楊祐寧：「有時候會抓不太到要怎麼樣把自己放在對的位置，那個時候壓力真的滿大的，但祐祐哥一直很幫我，所以後來我就慢慢地比較進入狀況。」