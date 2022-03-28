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納豆：接演《頭七》是因為他　影迷爆結局「出乎意料」

▲納豆透露接下《頭七》角色的原因。（圖／皮諾丘電影）
▲納豆透露接下《頭七》角色的原因。（圖／皮諾丘電影）

娛樂中心／綜合報導

2022-03-28 01:00:00

皮諾丘電影繼大賣鬼片《女鬼橋》後推出2022年指標恐怖鬼片《頭七》，揭開台灣人最避諱談論的傳統喪葬習俗，任家萱Selina首次擔任電影女主角，與金馬影帝陳以文、金馬男配納豆一起飆戲，再加上「小嘉玲」吳以涵、「台劇女神」高宇蓁、「最強綠葉」陳家逵共同演出，更加吸睛，目前影廳包場已超過30場，兑換券賣超過千張，電影還未上映就已經賣出300萬元以上的票房，足證明演員們的高人氣和好人緣！《頭七》還將推出限量電影人物公仔扭蛋即各式周邊商品，有機會抽到演員簽名版扭蛋，Selina和吳以涵也將於上映當天4月1日在美麗華影城擔任一日店長，影迷千萬別錯過！

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▲《頭七》扭蛋機周邊商品參考圖。（圖／皮諾丘電影）
▲《頭七》扭蛋機周邊商品參考圖。（圖／皮諾丘電影）
該片日前在北中南舉行的三場試片會都大受好評，滿座率高達九成九，觀眾表示「感人又恐怖」、「結局出乎意料」，更稱讚：「女主角很會演！」也有人看到納豆的演出相當驚訝。納豆在電影殺青後有先透露此次接演的原因，除了期待能與好友Selina在大銀幕擦出不同火花，另外一個最大理由其實是金馬影帝陳以文，更意外曝光兩人私下關係，「以文哥是我北藝大學長！」

前年拿下金馬最佳男配角的納豆自認和金馬影帝陳以文關係相當微妙，兩人同樣演出《一路順風》、《小美》和《同學麥娜斯》，納豆卻說：「我們沒有一部遇到過！」原來兩人總是沒有正式對戲機會，納豆坦言原本很猶豫是否要接下《頭七》，自認可能演不來，意外收到陳以文鼓勵的訊息，陳以文表示很想和他共演，兩人甚至通了很長的電話，讓納豆終於決定嘗試，「影帝又是北藝大學長說想和我對戲，那就放馬過來！」

▲陳以文飾演木訥不善表達情感的父親。（圖／皮諾丘電影）
▲陳以文飾演木訥不善表達情感的父親。（圖／皮諾丘電影）
陳以文演過許多台灣家庭中典型的父親形象，他首度演出鬼片又有新挑戰：「這次是一個比食古不化的父親更沈默，木訥到幾乎不太講話的父親。」他希望詮釋出生活中真正不善表達情感的人，「連罵人生氣都不用言語」，因此面對失和離家的女兒Selina，只能從遠處默默關心，即使難得再見面也無法給好臉色。

談到和納豆的合作，陳以文表示：「納豆是溫暖的人，我自己喜歡待在安靜角落，但也可以感受到他的溫暖。」從前總是看見對方愉快輕鬆的模樣，這次真的對到戲，直讚：「發現他是在鏡頭面前無論是試戲都帶著認真面貌，非常投入的工作！」而兩人在戲中的關係究竟如何，待影迷進戲院細細品味。

▲《頭七》4/1舉行一日店長活動。（圖／皮諾丘電影）
▲《頭七》4/1舉行一日店長活動。（圖／皮諾丘電影）
恐怖鬼片《頭七》由任家萱Selina、陳以文、納豆、吳以涵主演，陳家逵、高宇蓁、鄧志鴻、赫容、舒偉傑特別演出，皮諾丘電影事業有限公司出品暨製作、馬棋朵數位影像公司、台灣大哥大 myVideo、杰瑞音樂出品、導演沈丹桂執導、資深製作人葉直育監製，4月1日全台上映。（編輯：楊穎軒）

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