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基隆警「不假外出」飲酒至深夜被染疫　警：痛心！將究責

▲基隆小吃店衍生警察群聚確診持續擴大。（圖／翻攝GOOGLE地圖）
▲基隆小吃店衍生警察群聚確診持續擴大。（圖／翻攝GOOGLE地圖）

中央社

2022-03-27 21:44:09

（中央社記者王朝鈺基隆27日電）基隆市警察局表示，汪姓及林姓員警染疫，經疫調足跡曾涉足銀河小吃店，雖這間小吃店非列管風紀誘因場所，但汪員不假外出飲酒，林員出勤紀錄有瑕疵，將待疫情告一段落後究責。

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基隆市警局今天晚間發布新聞稿表示，第一、第二分局汪姓及林姓員警確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），經疫調足跡曾涉足銀河小吃店，與吳姓、張姓2名女子餐敘，這間小吃店雖非列管風紀誘因場所，但經調查汪姓員警不假外出飲酒至深夜，嚴重違反勤務紀律。

對於汪姓及林姓員警確診，導致其他警察同仁也受傳染形成破口，警方深表遺憾與痛心，當務之急是維護全體警察同仁的健康，實施全面篩檢並妥適分配勤務，全力維護基隆治安及防疫工作。至於汪姓及林姓員警違紀及相關主管管理缺失，將於疫情告一段落後追究當事人及相關主管責任。（編輯：李錫璋）1110327

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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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