爭取討海人權益！高雄市漁民港務促進會陳情抗議

高雄市政府於27日，在小港區大林蒲活動中心，召開遷村說明會，高雄市漁民港務促進會理事長黃清江率百餘位漁民到場陳情抗議，市長陳其邁應允於5月底以前召開漁民說明會，才結束抗爭，並稱照顧鄉親為最大原則，尋求高度共識，以歡喜搬新厝。
高雄市長陳其邁是與經濟部次長林全能，以及市府團隊，到小港區大林蒲辦理遷村計畫(草案)第二次說明會，會中除說明草案3大修訂重點，亦強調遷村計畫獲居民高度共識，再歡喜搬新厝，同時感謝民意代表不分黨派共同關心遷村議題。
陳其邁表示，大林蒲六里約有2萬多位居民，市府會充分保障居民的財產權、生活權及社會權，遷村計畫預算589億元，經過與中央協商，將增加100億元，成為689億元。
高雄市漁民港務促進會理事長黃清江表示，大林蒲漁民擔心遷村後影響捕魚權益，在場外拉起「政府不顧漁民生計、拒絕遷村抗爭到底」的白布條陳情抗議。
黃清江說，高雄市政府目前雖已擬定交通費補助，但遷村後，交通往返超過兩小時，漁民的人身安全無保障，目前鳳鼻頭、大林蒲地區共有3千多名漁民、105艘漁船，部分漁民決定遷村後，將不再捕魚，希望政府能收購漁船等設備。
高雄市政府海洋局副局長黃登福也代表市長陳其邁，接受高雄市漁民港務促進會理事長清江的陳情書。
市長陳其邁應允將於5月底以前，召開漁民說明會，釐清漁民訴求後，再行討論適合的方案。
立法委員賴瑞隆及高雄市議會議長曾麗燕、議員陳麗娜、李順進也接受高雄市漁民港務促進會理事長清江陳情書，請求為漁民主持公道，為漁民爭取權益。