第二屆嘻哈滑人大賞　快艇衝浪女神獲獎

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快艇衝浪女神陳美彤Kimberly由時尚美髮大師Benny以濕髮造型亮相，就像上岸的人魚，搭配時尚設計師Annie的蕾絲薄紗貼身禮服，走紅毯的時候營造出如魚尾般擺動的性感，Kimberly上台領獎時開心的說道：「今年真的太喜出望外獲得了四個獎項！除了成績表現的肯定之外，還二度蟬聯年度最佳女滑人大賞，真的太驚喜！感謝大會評委的肯定，還有背後幫助我的教練團隊以及長期支持我的贊助廠商，很高興昨晚的榮耀能夠與你們分享，一直以來我就是抱持在水上的初衷，不管是國內外大小的比賽總是全力以赴，場上優秀厲害的選手很多，面對挫折也不輕言放棄是信仰堅持領我走到今天，也時時告訴自己要把這股熱忱和水上獲得的正能量分享給更多像我一樣的女性，不管你是什麼身分年齡，都能夠勇敢追夢，努力活出屬於自己的精彩！當你願意跨出第一步、願意付出、願意散發你的熱忱，你就能綻放光芒！」
積極推廣 挑戰自我最受評審親睞
「滑水界金馬獎 第二屆嘻哈滑人大賞」分為年度積分與評選獎項，年度最佳男、女滑人評選標準包含：滑水成績優異佔25%、積極推廣滑水運動佔25%、形象正面佔25%、動作挑戰自我佔25%，額外有人氣投票加分20%。由快艇衝浪女神陳美彤Kimberly獲選年度最佳女滑人，年度最佳男滑人由馮先瑋David獲得，年度最佳教練獎蕭翔泰、年度最佳進步獎黃俊頤、年度最佳新秀獎楊沛慈、年度最佳動作獎由劉筱沁與楊長峯二位獲得，最佳青年獎余曜辰、年度最佳勤勞獎陳美彤Kimberly、年度最佳人氣獎陳美彤Kimberly。
臺北市滑水協會2021各級別年度積分冠軍選手得獎名單：
寬板滑水初級男子組：曹凱傑、業餘女子組：葉韋苓、業餘男子組 : 葉又維、寬版滑水中級女子組 : 王郁文、寬版滑水中級男子組 : 余曜辰、快艇衝浪OUTLAW男子組 : 蕭翔泰、快艇衝浪OUTLAW女子組 : 王庭安、快艇衝浪公開男子組 : 林昊廷、快艇衝浪公開女子組 : 陳美彤、寬板滑水公開女子組 : 劉筱沁、寬板滑水公開男子組 : 許書源。