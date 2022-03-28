NOW早報／疫情升溫「本土激增83人」！各縣市案例一次看

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新竹縣＋50
桃園大潭電廠的宿舍，其中47位是泰國籍員工，3位是本國籍員工。
基隆市＋18
基隆市警察與小吃店相關群聚，包括6位警察確診，小吃店從業人員5人確診，以及小吃店顧客和顧客家屬與同校接觸者。
新北市＋7
三重業務員相關4人，樹林電子廠相關2人，以及1位是基隆小吃店相關接觸者。
台東縣＋6
感染源不明，6人為家人關係，足跡多在初鹿地區。
高雄市＋2
前鎮區某化工廠相關2人，原本就已在匡列隔離中，採檢後確診。
桃園市＋2
桃園大潭電廠相關2人，是一位沒有住在宿舍的工程人員以及他的同住女友。
指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。
今日天氣／全台水氣增多又降溫！出門記得攜帶雨具、保暖
中央氣象局今（28）日表示，今天華南雲雨區東移，水氣再度增多，各地降雨機率增加，溫度方面，28日的氣溫跟昨天相差不大，中部以北及宜花清晨低溫約在15到18度，南台灣約19到21度；白天各地雲量偏多，北台灣高溫約16到18度，中部約20度左右，感受濕涼，南台灣最高溫稍稍降低，高溫約23到26度，週二東北風減弱，降雨趨緩氣溫也會回升。
本土暴增83例！國內不明傳播鏈9條 陳時中點名3條要注意
27日中央流行疫情指揮中心，公布本土暴增83例確診個案，其中也包含多條不明感染鏈。對此，指揮官陳時中表示，目前國內尚有9條不明傳播鏈，但須注意新增的基隆警群聚案、新竹縣群聚、台東家庭群聚，而其他都為舊案，正積極疫調釐清感染源。
目前國內待釐清傳播鏈有9條，包括新北深坑陪病家屬、嘉義婚宴群聚、高雄化工廠、新北樹林科技廠、基隆警察相關群聚、中和工廠作業員、三重業務員，及今日新增的桃園大潭電廠、台東家庭群聚。
據了解，桃園大潭電廠為移工群聚，位於新竹的移工宿舍發生交叉感染，本日新增52例確診。因有員工出現感冒症狀，之後公司內部進行員工快篩，並緊急安排宿舍區PCR採檢，共計採檢68人，其中50人陽性，包含47名泰國籍和3名本國籍，而另外擴大匡列採檢增加2位確診，為非住宿員工和同住女友。而基隆警小吃店群聚案，目前累計27人，其中有8位是警察、8名小吃店工作人員、7名顧客和4名顧客家人。陳時中也宣布，市長林右昌要繼續居家隔離10天，且全基隆市警察都要普篩。
被勸「放下過去恩怨」 張蘭2句真心話讓網友全跪了
大S（徐熙媛）和汪小菲離婚，才過106天就宣告再嫁24年前舊愛、韓團「酷龍」成員具俊曄，相較汪小菲僅發聲一次「祝福徐熙媛幸福」，前婆婆張蘭面對外界窮追猛問，曾多次按捺不住情緒回應，這次有人建議「放下過去的恩怨」，她再度發聲，暖心的答覆贏得大批網友激賞。
張蘭從大S宣布再婚前夕，就強調「沒有新兒媳，只有一個兒媳婦」，後來大S閃電再嫁具俊曄，網友問孫子以後變成韓國人怎麼辦，張蘭笑說「您比蘭姐都操心哈哈哈」，直言只希望兒孫健康長大就好，相當大氣。
不料，日前有網友狂酸「大S是不是和妳關係不好離婚了？」張蘭沉不住氣，直接在鏡頭前暴怒開嗆：「大S嫁的是汪小菲，結婚10年我有我的家，她也沒有和我住在一起，哪來的矛盾？倆口子過不下去，和感情有關係，和婆婆永遠沒關係。」隨後便草草結束直播。而網友還是沒放過張蘭，只要她一開直播帶貨，就洗版追問大S的事，也發現張蘭陸續按讚「小菲比那個韓國貨強多了」、「汪小菲有這樣的媽媽很幸福」、「世界上最偉大的媽媽、婆婆」等留言。
張蘭25日上傳一支慶祝餐廳開業的抖音，有網友表示「希望大S有天能知道，其實老天『曾』給予她的，已經是最好的了（指汪小菲和一雙兒女）」，張蘭淡然地回「情歸自願，事過無悔」。其中有人勸她：「放下過去的恩怨，把媳婦大S和兩個孫子孫女接回來，一家五口幸福生活多好，希望你們圓滿幸福。」
對此，張蘭回說：「寶貝我們沒有任何的恩怨，在我心中她永遠是我的兒媳婦兒。」再次展現對大S的疼愛及前婆婆氣度，網友給予高度肯定：「對的，格局大」、「心胸真夠大的」、「這句話看出了，妳是一個好婆婆」！
停車場「離譜景象」自私可恥！彰化人道歉：水準只有這樣
通常到停車場停車，駕駛人都是將愛車停放在停車格內，但這種離譜又奇特的景象你看過嗎？一名彰化男網友（26）日氣憤在臉書貼出一張停車場照片，怒喊「自私又可恥的行為」，原來是有一整排車子疑似為了躲收費，竟未正確停在車格內，貼文及照片一出，立刻掀起熱議。
該名男網友在臉書社團《彰化人大小事》發文，怒喊「自私，又可恥的行為」，而從照片可以看到，彰化這間寶雅的停車場中，竟然有一整排汽車直接停放在停車格外，但本來應該停放車子的停車格內卻空空如也，畫面相當詭異。
貼文及照片一出，立刻掀起熱議，「現在的人就是敢的人夾去配，只要夠不要臉，一下子就省了停車費了」、「公民道德教育未落實」、「抱歉…彰化人水準就只有這樣而已……！對不起！」、「可憐，停車費都不想繳就別開車出門丟臉了」、「刷一排省錢」、「彰化這些停車的水準真高，我開眼界了」、「有錢開車沒錢繳停車」；其中，甚至釣出苦主回應，「那天我繳錢，反而後面的人直接停橫的擋住我的路，我好像白X」。
事實上，經《NOWnews今日新聞》記者詢問，根據在地人說法，該店家是寶雅彰化金馬店，地址是彰化縣彰化市金馬路二段1號，若民眾有到該店家消費，還是要遵守規定，別為了貪圖一時方便、省停車費而造成他人困擾，影響他人權益。
電影院布幕一排「長方形」有何用？內行曝正解：這很重要
台人相當喜愛在閒暇時刻與三五好友到電影院放鬆，有位網友就在影廳中發現一排奇妙的東西，這幾塊長方形物體被安置在電影布幕前，令她相當好奇如此安排有什麼用意，貼文一出引起熱烈迴響，許多人歪樓回應，但也有內行人點出了真實用意。
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》發文，她站在電影影廳的布幕之前，發現有一排長方形的物體被嵌在地上，她不太瞭解這樣的布置有何用意，於是詢問「有人知道電影院前方地上這是幹嘛的嗎？停車防撞條？」許多人也不太瞭解這是何物，於是紛紛搞笑回應「有時候可以開車進去看電影，那是擋車的，一個場地限制六台車」、「音量防撞條，音浪太強怕會撞到地上」、「Vip可以直接開車進去嗎」、「沒有它地毯不會那麼平」。
內行網友則指出「不要讓人靠近摸螢幕的」、「真的要做防護條，因為屏幕很貴，怕你賠不起」、「重點是電影布幕爆貴，是怕恐龍家長沒顧好小孩散場沿路摸布幕走出去，用紅龍柱會影響觀賞視線（可能最近迪士尼或動畫片多所以才搞一個這樣的東西吧）」。 （編輯：張嘉哲）