出門注意！11縣市大雨特報 北部溼冷低溫下探12度
中央氣象局表示，今（28）日因華南雲雨區東移，水氣再度增多，各地降雨機率增加，其中中部以北有局部大雨發生的機率，稍早針對11縣市發布大雨特報，而氣溫部分持續受東北季風影響，中部以北及宜花天氣仍較涼，清晨最低溫為台中市大甲區12.7度，白天溫度高溫約16到18度，中部約20度左右，高溫約23到26度，南北溫差大。
受東北季風及華南雲雨區影響，易有短延時強降雨，中部以北地區有局部大雨發生的機率，氣象局針對基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣市、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣發布「大雨特報」，請注意雷擊及強陣風。
氣象局指出，明日東北季風減弱、華南東移出來的雲雨減少，白天中部以北及東北部氣溫將明顯回升，雨勢趨緩，各地降雨機率降低，但週三鋒面通過，雖結構相較前一道鋒面稍差，各地出現陣雨或雷雨的機率雖然提高，不過雨勢較為短暫，中部以北及東北部降雨區域稍多，其他地區較為局部；沒下雨時，天氣仍舒適、溫暖。
接著週四因東北季風再增強，不穩定的天氣狀況將一路持續到下週日（4月3日），北台灣天氣再轉涼；降雨以迎風面為主，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。
氣象局提醒，春天的天氣變化快速，金馬也須留意濃霧與低溫會影響能見度，相關七日內的天氣，仍須隨事留意最新的天氣預報。（編輯：林莞茜）