高雄萬豪酒店慶周年　餐飲推一天快閃優惠

高雄萬豪酒店自2021 年3月28日正式營運，迄今滿周年，短短一年躍升為高雄市觀光旅館營收第二名。酒店特別選在今（28日）推出一系列「餐飲」快閃優惠活動，包括豪享自助餐廳、京享日式自助餐、京樂日本料理火鍋、烘焙坊、The Lounge 咖啡坊、京翠港式飲茶、皇豪中餐廳等，都有超級好康。
高雄萬豪酒店餐飲快閃優惠活動，只有3 月28號一天。只要身分證字號中對中 3、2、8 三號者或 3 月 28 日當天生日，兩人用餐其中一人能以328元超低價，到豪享自助餐廳享用午餐或晚餐；如到京享日式自助餐用餐，加價一元有一壺清酒。
11樓的京樂日本料理火鍋，3月28日只要消費套餐，加價一元就能大啖美味鮑魚，平日單點480。一樓烘焙坊買麵包，同品項只要加一塊錢，就能帶回家。The Lounge 咖啡坊當日只要消費，再加一元，就能享用拿鐵、卡布奇諾、美式咖啡其中一款，每人限點 一杯。備受喜愛的京翠港式飲茶，消費用餐加價一元，立即享用芋珍西米露。10 樓皇豪中餐廳，可以一元加購主廚手工精緻「花菇鮑魚雞粒塔」或「新疆棗皇糕」一個。
京心咖啡館一向是喜愛咖啡飲品的天堂，3月28日周年慶當天有消費，以一元加購價就能喝到到價值280 元的手沖咖啡。另外在11樓皇饕牛排館鐵板燒及美享地餐廳消費的賓客，加價一元享有一杯精選美酒。以上數量有限，當日售完為止。