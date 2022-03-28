NBA／避免遺珠？Jokic和Embiid皆可以前鋒身分獲得選票
根據NBA知名記者Mike Singer報導，聯盟兩大明星中鋒Nikola Jokic和Joel Embiid都有資格在本季的最佳陣容評選中，以中鋒或前鋒的身分獲得選票，這代表他們有機會同時入選一陣。
Jokic是去年MVP得主，今年他個人表現維持超高效率，場均26.3分13.5籃板7.9助攻，命中率高達57.7%；而Embiid本季則是打出29.8分11.3分4.3助攻的數據，是他進入聯盟以來最佳的一年。
他們兩人目前分列聯盟年度MVP排行榜前2的位置，這也代表無論誰成為今年最佳陣容第一隊的中鋒，另外一人都將成為遺珠。不過Singer在報導中指出，聯盟認定兩人都可以用中鋒和前鋒身分獲得選票。
NBA近年球員在場上的位置漸趨模糊化，能力出眾的球星往往能夠打多個位置。因此之前就有人提議要取消最佳陣容的位置限定，簡單的分為前場/後場，這樣才能更好的選進該季打得最好的球員。
不過雖然Jokic和Embiid本季在場上的表現都很全能，在得分、籃板和助攻上對球隊的幫助都很大。但他們在位置上仍被外界認定是中鋒，因此現在能在前鋒位置上獲得選票，也有一些反對的聲音。