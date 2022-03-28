遭疑非試射「火星-17」 金正恩：研發更多強力打擊手段
北韓24日試射新型洲際彈道飛彈「火星-17」（Hwasong-17），顯示北韓核武打擊實力再度升級，引發各國擔憂，北韓當局更於25日釋出有如電影般的金正恩宣傳片，讓外界看了相當無言。不過，美國與韓國事後指出，北韓近日試射的很可能並不是平壤聲稱的「火星-17」，而是「火星-15」。
根據《韓聯社》報導，有多名韓國政府和軍方消息人士透露，美韓雙方就北韓24日試射洲際彈道飛彈一事進行精密分析，結合多項特徵後，研判當時平壤試射的飛彈，火箭發動機共有2個噴管，與「火星-15」相同，而「火星-17」的火箭發動機則有4個噴管。此外，第一級火箭燃燒耗時也幾乎與「火星-15」一樣。
報導指出，北韓此次以高仰角發射洲際彈道飛彈，導彈軌跡與4年前最後1次發射的「火星-15」相似，但高度和射程都有所提升，不排除是火星15型的升級版。美韓甚至認為平壤可能發布了舊的、加以編輯過的試射畫面，而北韓今年已進行3次「火星-17」性能測試，但均未公開試射場景。
部分專家也指出，北韓公開的影像，光當天的氣候狀況，就與實際不符，故不排除北韓是謊報成功試射了「火星-17」。
此外，北韓官媒《朝中社》28日則報導，金正恩強調，將研發更多強力打擊手段，以增強國防能力，真正的防衞力量就是攻擊能力，北韓會繼續達成國防建設目標，研發更多攻擊手段裝備軍隊。