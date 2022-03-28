基隆本土激增！延燒至4警分局、校園　林右昌：一夜難眠

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林右昌說「又是一夜難眠」，他一早9點召開防疫視訊會議，做了2項重大決定，分別是要求警察局上到局長，下至司機、工友，全員採檢，並在27日當天上午完成，再來是把二信中學全校所有師生召回進行採檢，且全校停班不停課10天。
林右昌坦言，這是一個很困難的決定，因為基隆市不是雙北市，我們的醫療與檢驗量能有限，更何況他們從來沒有在一天內完成這麼多檢驗的經驗。但他也認為，他們不這樣擴大篩檢，可能難以阻擋病毒的擴散「雖然困難，但我們必須排除困難完成這項任務！」。
林右昌指出，基隆市警察局共有1257人，扣除近日已採檢過的，大約還有1000多人要執行；加上二信中學師生有3350人，合計篩檢約4500人。接著，林右昌致電給指揮官陳時中，病告知他決定的這兩項措施，也請他派衛福部醫福會執行長王必勝醫師來為他們指導，另外也請警政署陳家欽署長，萬一有更多員警爆量確診的話，讓中央能夠全力支援警力。
最後，林右昌感謝二信中學林立校長與全體師生的支持配合，雖然只有短短幾個小時的時間處理，但大致順利，他也因事出緊急，讓很多家長在祥豐街與立德路大排長龍等著接孩子而道歉、多包涵，並感謝衛生局以及所有醫療院所與檢驗人員的辛苦配合，讓他們完成了一項困難的工作。（編輯：林莞茜）
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