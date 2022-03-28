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基隆本土激增！延燒至4警分局、校園　林右昌：一夜難眠

▲基隆市長林右昌開視訊記者會，宣布2大防疫措施。（圖／取自基隆市長林右昌臉書）
▲基隆市長林右昌開視訊記者會，宣布2大防疫措施。（圖／取自基隆市長林右昌臉書）

編輯中心／綜合報導

2022-03-28 08:22:42

基隆市警局、小吃店群聚延燒，27日新增19例本土個案，基隆市長林右昌因和確診警員有接觸，進行3天的居家隔離，昨日是他居隔第2天，他晚間在臉書上表示，他在凌晨接獲又有警員確診、二信高中也有同學染疫，讓他一夜難眠，他心想學校這個風險必須堵住，並且一定要在週一上學前就處理完畢，否則學生上課後將更為棘手。

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林右昌目前正在進行居家格離，他在臉書上寫下「市長居隔日誌」，內容提到，一名就讀二信高中的同學，是確診者的同住家人，當下基隆市衛生局就下令要求學校立即通知該學生的同班以及教室左右兩個班級、還有一起搭交通車的同學，務必在當晚就完成採檢工作，避免疫情擴散。最後緊急採檢了82人，有3人陽性，而基隆市刑大大隊長與副大還有一名同仁確診。

▲基隆市長林右昌開視訊記者會，宣布2大防疫措施。（圖／取自基隆市長林右昌臉書）
▲基隆市長林右昌開視訊記者會，宣布2大防疫措施。（圖／取自基隆市長林右昌臉書）
林右昌說「又是一夜難眠」，他一早9點召開防疫視訊會議，做了2項重大決定，分別是要求警察局上到局長，下至司機、工友，全員採檢，並在27日當天上午完成，再來是把二信中學全校所有師生召回進行採檢，且全校停班不停課10天。

林右昌坦言，這是一個很困難的決定，因為基隆市不是雙北市，我們的醫療與檢驗量能有限，更何況他們從來沒有在一天內完成這麼多檢驗的經驗。但他也認為，他們不這樣擴大篩檢，可能難以阻擋病毒的擴散「雖然困難，但我們必須排除困難完成這項任務！」。

林右昌指出，基隆市警察局共有1257人，扣除近日已採檢過的，大約還有1000多人要執行；加上二信中學師生有3350人，合計篩檢約4500人。接著，林右昌致電給指揮官陳時中，病告知他決定的這兩項措施，也請他派衛福部醫福會執行長王必勝醫師來為他們指導，另外也請警政署陳家欽署長，萬一有更多員警爆量確診的話，讓中央能夠全力支援警力。

最後，林右昌感謝二信中學林立校長與全體師生的支持配合，雖然只有短短幾個小時的時間處理，但大致順利，他也因事出緊急，讓很多家長在祥豐街與立德路大排長龍等著接孩子而道歉、多包涵，並感謝衛生局以及所有醫療院所與檢驗人員的辛苦配合，讓他們完成了一項困難的工作。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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