奧斯卡／暮光女襯衫開到肚臍　甜茶西裝沒扣露「微胸肌」

第94屆奧斯卡頒獎典禮台灣時間今（28日）上午頒獎，星光大道率先於凌晨6點半登場，好萊塢大明星妮可基嫚、威爾史密斯、提摩西夏勒梅、克莉絲汀史都華等人都親自出席，紅毯上星光熠熠。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲奧斯卡紅毯逗趣畫面不斷，圖為「格雷總裁」傑米道南（左起）和老婆與準影帝、「蜘蛛人」安德魯加菲爾德。（圖／美聯社／達志影像）▲傑米還在紅毯上親吻安德魯。（圖／美聯社／達志影像）以《成為里卡多之路》角逐影后的妮可基嫚，穿一襲花瓣V字水泥色禮服，腰部還有花苞狀設計，加上背後曳地綢緞，高雅又不失新意；演活黛安娜王妃，被視為女主角黑馬的「暮光女」克莉絲汀史都華，穿黑白改良式西裝，襯衫釦子開到肚臍，兼具性感與帥氣。▲妮可基嫚雙手合十向媒體致意。（圖／美聯社／達志影像）▲克莉絲汀史都華選擇中性戰袍。（圖／美聯社／達志影像）影后呼聲最高、以《神聖電視台》參戰的潔西卡雀絲坦，選穿霓虹漸層亮片禮服，裙襬另有荷葉滾邊點綴，配上紮成馬尾的招牌紅髮，光芒萬丈；演出《沙丘》的「蜘蛛女」千黛亞短版上衣露出焦糖色柳腰，下半身銀色長裙增添科技感，萬人迷「甜茶」提摩西夏勒梅全黑勁裝大秀「微胸肌」，令人眼睛一亮。▲潔西卡雀絲穿坦穿金、紫色漸層禮服。（圖／美聯社／達志影像）▲千黛亞服裝典雅又前衛。（圖／美聯社／達志影像）▲準影帝威爾史密斯。（圖／美聯社／達志影像）▲南韓戲精尹汝貞，她胸前別上「與難民同在（#WithRefugees）」的藍絲帶。（圖／美聯社／達志影像）▲以《007生死交戰》主題曲入圍最佳原創電影歌曲，也將上台演唱的怪奇比莉。（圖／美聯社／達志影像）17位正妹合照！情色教主問「猜猜我在哪」 網友集體臉盲唐綺陽星座運勢／天秤過去努力迎來收穫 牡羊建議健檢孫藝真奔放了！洞洞裝露光裸色上圍 項鍊卡溝玄彬流鼻血