NBA／Ingram火線復出！鵜鶘克服20分落後　逆轉戰勝湖人

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不過易籃再戰後，鵜鶘在傷癒復出的Ingram帶領下，展開瘋狂反撲，這一節他們也加強了防守，讓湖人只能靠James一人強攻，一波41:25的攻勢，將落後分數追到僅剩4分。
末節開打後，Trey Murphy III連兩顆三分命中，讓鵜鶘將比數追平，之後又靠Jonas Valanciunas的罰球超前；James這一節被對方主動包夾，沒有太多進攻機會，湖人的攻勢也急速冷卻。
比賽進入到最後3分鐘，鵜鶘把球交給Ingram，他也成功打進兩回合，把優勢擴大到6分。湖人靠積極爭搶進攻籃板，讓Malik Monk投進三分，繼續把分差咬在一顆球權差距。
不過接著Valanciunas在籃下取得錯位優勢，輕鬆把球擺進，讓球隊在最後59秒得到5分領先。之後CJ McCollum拋投，James妨礙中籃、分數照算，鵜鶘也靠著這一顆球成功鎖定勝利。
Ingram今天剛復出，就用17投10中的高效率，拿到全隊最高的26分；McCollum此役被嚴防，但仍得到18分；Valanciunas得到19分，Murphy投進4顆三分得到21分。
湖人方面James全場27投14中，狂砍39分，但末節被對方限制，僅得到4分；Monk得到23分，Russell Westbrook斬獲18分。球隊下半場只得到39分，成為落敗關鍵。