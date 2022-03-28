太魯閣傷者會交長遭取消 洪孟楷批：見部長有那麼難？
0402太魯閣號事故即將屆滿周年，然而日前由傷者組成的自救組織「被遺忘的太魯閣傷者」指控，交通部長王國材臨時取消會面，無視傷者權益。對此，立委洪孟楷今（28）日於交通委員會質詢時質疑，上周明明有安排3個時間會面，但又臨時取缺，「見部長有那麼難？」，而王國材回應，應是同仁聯繫、溝通上有誤，因此在行程上才沒有登記到。
「被遺忘的太魯閣傷者」今日上午召開記者會，批上周與王國材約見面卻被臨時取消，而王國材也與家屬見面，同意妥善處理照顧傷者，對於行程安排有出入，自己感到非常抱歉，將在明（29）日下午於交通部與傷者、家屬見面。
洪孟楷於質詢時質詢時痛批，上周該時段是立院進行鐵路法修正草案，但上周的議案是上上周就已經排定的，「那怎麼會是你排好行程給對方，對方選定行程，然後你才說沒有辦法？」明天與傷者會面應該全程要公開、不限時，好好的溝通，而不是在總統、閣揆每個都親自前往、拍胸脯保證政府一定會好好照顧，快一年之後依然「今天公祭，明天忘記」。
王國材今出席立法院交通委員會前受訪表示，傷者與家屬團體認為在23已約好與他見面，但部長室安排的行程裡並沒有登記，可能同仁在聯絡的時候沒約好而造成誤解，自己非常抱歉，已經約好明天下午3點在交通部見面，會再做詳細討論。