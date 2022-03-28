他錄取科技廠超嗨！3天後慘遭主管駁回 暗黑真相被抖出
求職者若在經過面試等層層關卡後，收到公司的錄取通知，必定會感到相當興奮，不過若對方只是「口頭告知」錄取，建議要等拿到書面通知才能放心，近日一名網友就分享，自己收到某科技業的口頭通知後，就拒絕另一間公司的職缺，沒想到3天後什麼都沒得到，貼文引發熱議。
原PO在PTT發文提到，最近自己收到了2間公司的錄取通知，其中一間科技公司是以口頭告知錄取，原PO在思考一週後，決定答應科技公司在海外的工作職缺，並毅然決然的婉拒另一間公司的機會，怎料3天後，科技公司主管卻告知他「上面簽呈沒過，當沒這個offer」，讓他氣的直呼「真的覺得他們在耍人」。
貼文一出引發熱議，不少網友認為「說真的沒拿到紙本offer前，都不算數」、「你還沒拿到紙本offer，然後就拒絕其他家了嗎？有點慘」、「口頭的真的不準，就當繳個學費吧」、「拿到就先接受，先報到也可以，保護自己」、「拿到紙本才是王道，太衝動了」、「上面沒簽過，這挺正常，但拿到紙本之前都當沒上，挺基本的」。
不過也有人為原PO聲援「沒必要檢討受害者啦」、「沒必要檢討原PO，學會懂得保護自己比較重要」、「有分享就值得推，檢討被害人酸民退散」；此外，原PO也在留言區補充，自己並非剛出社會，這是第二份工作，但沒想到公司會這樣做，「是我自己的問題，不該相信他們」。（編輯：張志浩）