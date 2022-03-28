青年貧窮連4年惡化　近4成勞工每月財務赤字

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更糟糕的是，個人名下總存款平均只有13.2萬元，略少於去年的13.3萬元，以及前年的13.6萬元，與大前年的17萬元，金額續創新低，僅有1.5%的存款在1百萬元以上。甚至有20.3%沒有存款，「零存族」比例又破紀錄，高於去年的19.1%，以及前年的17%，與大前年的15.4%。假如突然失業，以存款與開銷估計，有30.3%青年勞工透露，將完全無法支撐生活開銷。
另外，有65%的青年勞工透露自己有負債，其中41.8%屬於「有負債，而且造成沉重經濟壓力」；23.2%屬於「有負債，但沒有造成沉重經濟壓力」。
解讀前述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌憂心表示，去年突發的本土疫情變數，又惡化了青年勞工的財務狀況，甚至可能需要紓困、金援，加上出社會迄今的物價變化，一旦又離鄉工作，光是外食費、房租這兩大項，已吃掉決大部分薪資漲幅，同時處於高房價時代，無奈成為「無殼蝸牛」，更擔心自己淪為「啃老族」、「躺平族」。
楊宗斌進一步指出，雖然今年基本工資「六連升」，但之前青年勞工曾飽受「22K低薪魔咒」影響，以及打零工維生的非典型就業模式崛起，另一方面可能又有學貸，或者需要分擔家計，因此實際總存款數字，想要保持「有感」增加的速度，恐怕存在著一定難度。