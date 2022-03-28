COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

青年貧窮連4年惡化　近4成勞工每月財務赤字

▲人力銀行今（28）日公布「青年勞工職場甘苦與人生夢想調查」顯示，39歲以下青年貧窮狀況連4年加劇，近4成每月財務赤字，更有高達65%的青年負債。（示意圖／pixabay）
▲人力銀行今（28）日公布「青年勞工職場甘苦與人生夢想調查」顯示，39歲以下青年貧窮狀況連4年加劇，近4成每月財務赤字，更有高達65%的青年負債。（示意圖／pixabay）

記者黃仁杰／台北報導

2022-03-28 10:35:42

面對兩年疫情衝擊，對期盼「三十而立」的青年勞工來說，不僅要忍受窮忙、過勞，也無法買房，甚至不敢結婚生子，人力銀行今（28）日公布「青年勞工職場甘苦與人生夢想調查」顯示，39歲以下青年貧窮狀況連4年加劇，近4成每月財務赤字，更有高達65%的青年負債。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據yes123求職網調查顯示，把收入減掉支出後，「39歲(含)以下」的勞工衡量目前「每月財務狀況」，其中有37.8%收支平衡；25.9%屬於收入大於支出；而剩下的36.3%則出現財務赤字，比例高於去年的34.8%，以及前年的33.8%，與大前年的32.2%，呈現連續4年惡化困境。

更糟糕的是，個人名下總存款平均只有13.2萬元，略少於去年的13.3萬元，以及前年的13.6萬元，與大前年的17萬元，金額續創新低，僅有1.5%的存款在1百萬元以上。甚至有20.3%沒有存款，「零存族」比例又破紀錄，高於去年的19.1%，以及前年的17%，與大前年的15.4%。假如突然失業，以存款與開銷估計，有30.3%青年勞工透露，將完全無法支撐生活開銷。

另外，有65%的青年勞工透露自己有負債，其中41.8%屬於「有負債，而且造成沉重經濟壓力」；23.2%屬於「有負債，但沒有造成沉重經濟壓力」。

解讀前述調查數據，yes123求職網發言人楊宗斌憂心表示，去年突發的本土疫情變數，又惡化了青年勞工的財務狀況，甚至可能需要紓困、金援，加上出社會迄今的物價變化，一旦又離鄉工作，光是外食費、房租這兩大項，已吃掉決大部分薪資漲幅，同時處於高房價時代，無奈成為「無殼蝸牛」，更擔心自己淪為「啃老族」、「躺平族」。

楊宗斌進一步指出，雖然今年基本工資「六連升」，但之前青年勞工曾飽受「22K低薪魔咒」影響，以及打零工維生的非典型就業模式崛起，另一方面可能又有學貸，或者需要分擔家計，因此實際總存款數字，想要保持「有感」增加的速度，恐怕存在著一定難度。
 

政大徵才博覽會擴大舉辦　後疫情外籍生留台求職成亮點

影／十八歲公民權修憲三讀！青民協籲四黨立委向選民溝通

基隆疫情連環爆！海大1師確診、1生PCR陽　全校停課

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.23%18.77%
2022-03-14-2022-03-22
如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

如果您有投票權，台南市長的選舉，最後是由民進黨籍現任市長黃偉哲，對上國民黨謝龍介，您的這一票會投給誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀