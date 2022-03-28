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奧斯卡／威爾史密斯奪影帝爆哭　衝上台打人創最尷尬一幕

▲威爾史密斯奪奧斯卡影帝落淚。（圖／美聯社）
▲威爾史密斯奪奧斯卡影帝落淚。（圖／美聯社）

記者羅凌筠/綜合報導

2022-03-28 11:19:072022-03-28 11:37:49

第94屆奧斯卡頒獎典禮今（28日）於美國洛杉磯舉行，53歲威爾史密斯以改編自網球天后威廉絲姊妹的傳記電影《王者理查》拿下影帝，在台上淚流滿面，潔西卡雀斯坦以《神聖電視台》榮獲影后，紐西蘭大導珍康萍以《犬山記》獲得最佳導演，《樂動心旋律》獲得最佳影片。

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▲潔西卡雀絲坦奪奧斯卡影后。（圖／美聯社）
▲潔西卡雀絲坦奪奧斯卡影后。（圖／美聯社）
威爾史密斯奪下奧斯卡影帝，不過典禮上卻發生尷尬小插曲，克里斯洛克開玩笑說希望在《魔鬼女大兵2》看到潔達蘋姬史密斯，嘲笑潔達的脫髮問題，威爾史密斯氣到衝上台給克里斯洛克一拳，為太太出頭，還大聲咆哮：「不要用你的臭嘴說出我老婆的名字。」場面超級尷尬。

▲頒獎嘉賓克里斯洛克（Chris Rock）引言開了威爾史密斯老婆潔達蘋姬（Jada Pinkett Smith）的玩笑，引發威爾史密斯怒火，竟衝上台揮了克里斯洛克一拳。（圖／美聯社）
▲威爾史密斯（右）衝上台揮了克里斯洛克一拳。（圖／美聯社）
男配角得主是Apple TV+《樂動心旋律》聽障演員特洛伊科特蘇爾（Troy Kotsur），他是奧斯卡史上第2位聽障小金人得主，女配角由名導史蒂芬史匹柏《西城故事》的亞莉安娜狄波斯（Ariana Debose）獲得。

▲日本導演濱口龍介（右）執導的《在車上》奪最佳國際電影。（圖／美聯社）
▲日本導演濱口龍介（右）執導的《在車上》奪最佳國際電影。（圖／美聯社）
日本電影睽違14年，繼本木雅弘《送行者：禮儀師的樂章》，再度由西島秀俊主演的《在車上》奪下最佳國際電影，《在車上》改編自村上春樹短篇小說，由濱口龍介執導，故事講述一名舞台劇演員因喪妻而意志消沉，2年後他遇上寡言的女司機，在滿載妻子回憶的車上，逐漸發現妻子生前的祕密，台灣演員袁子芸也參與演出。


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