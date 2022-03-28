7-11週五起限時5天！咖啡3杯7折 行動支付消費滿額8.5折
本週末就要將迎來為期4天的清明節連續假期，7-11自週五（4/1)起限時5天展開「春遊三支付」活動，全店指定商品滿額使用指定工具結帳，最高享8.5折優惠，還有CITY系列全品項任選3杯7折，以及行動隨時取同步祭出CITY系列飲品買6送3超值優惠組合。另外，針對小朋友最愛的兒童節，7-11即日起至4月19日推出「歡樂糖果節」，指定糖果任選第2件6折，陪伴大家歡度兒童佳節。
7-11從4月1日至5日現時5天的「春遊三支付」活動，全店CITY系列飲品、飲料、冰品、啤酒、零食、糖果、泡麵等指定商品，滿額200元搭配icash2.0、icash Pay、OPEN錢包三大支付工具結帳，享立折8.8折優惠；滿額711元享8.5折優惠。連假出遊肯定要來杯咖啡提神，CITY系列同步推出全品項任3杯7折優惠，滿額可搭配三大支付工具結帳享優惠，指定同品項還可數位寄杯。
OPEN POINT行動隨時取也推出CITY系列指定品項滿6送3組合優惠，包括：CITY CAFE特大杯拿鐵(冰/熱)、CITY CAFE大杯美式(冰/熱)、CITY TEA現萃茶英式紅茶(冰/熱)、CITY TEA現萃茶一顆檸檬青茶(冰)、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶(冰/熱)共五款飲品。同步4月1日至7日還有「精品咖啡會員週」，購買CITY PRIMA精品美式或拿鐵同品項買6送3。（同品項、同規格及同價位可冰熱互換）。
更特別的是，7-11特別推出CITY PRIMA精品咖啡變身為縮小版icash2.0，從杯子到杯套皆精緻還原，每個售價390元，將於3月29日11:00起開放OPEN POINT App會員搶先預購，4月6日起各7-11門市販售，4月6日至5月3日為期28天，只要使用CITY PRIMA立體造型杯icash2.0，至門市購買CITY PRIMA精品美式或CITY PRIMA精品拿鐵，每杯再加贈10點OPEN POINT點數，喝咖啡還能累積點數享優惠！
7-11表示，每到兒童節前夕，相關糖果業績皆可成長1成以上，看準節令親子送禮商機，即日起至4月19日前推出「歡樂糖果節」，指定糖果任選第二件6折。獨家引進日本親子手作DIY「明治香菇造型餅乾巧克口味DIY組」，「不二家麵包超人水果QQ糖」更首次推出單包裝，共有10款麵包超人卡通造型。此外，最受大家喜愛的健達指定品項滿3件立即送「兒童陶瓷碗2入組」，而購買M&Ms、麥提莎等六大品牌指定品項還可加價49元即享「寶可夢萌遊提袋」乙個。