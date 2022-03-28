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威爾史密斯揍人非首次　「他」貼臉襲吻也吃一記耳光

▲新科奧斯卡影帝威爾史密斯打人歷史起底。（圖／美聯社／達志影像）
▲新科奧斯卡影帝威爾史密斯打人歷史起底。（圖／美聯社／達志影像）

娛樂中心／綜合報導

2022-03-28 11:59:022022-03-28 13:05:37

第94屆奧斯卡頒獎典禮台灣時間今（28日）上午陸續開獎，稍早發生意外插曲，新科影帝威爾史密斯疑似因為不滿頒獎人克里斯洛克揶揄老婆，當場暴怒，直接衝上台狠揍對方一拳，場面尷尬至極，而他並非第一次當眾打人，先前曾在首映會掌摑男記者。

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▲威爾史密斯牽老婆潔達蘋姬史密斯的手走奧斯卡紅毯；據了解，潔達近年罹患脫髮症，威爾不爽克里斯洛克拿愛妻髮型做文章才會失控揍人。（圖／美聯社／達志影像）
▲威爾史密斯牽老婆潔達蘋姬史密斯的手走奧斯卡紅毯；據了解，潔達近年罹患脫髮症，威爾不爽克里斯洛克拿愛妻髮型做笑哏才會失控揍人。（圖／美聯社／達志影像）
2012年，威爾史密斯在莫斯科參加新片《MIB星際戰警3》首映，一名烏克蘭電視台男性記者，開口問威爾：「我可以抱你嗎？」兩人相擁時，記者突襲式地接連親吻威爾兩邊的臉頰，威爾嚇到用力推開記者，邊咒罵「你有什麼毛病？」邊揮了對方一巴掌，離開後還怒嗆：「我沒揍他算他好運！」

▲威爾史密斯9年多前，在電影首映會呼男記者巴掌。（圖／美聯社／達志影像）
▲威爾史密斯9年多前，在電影首映會呼男記者巴掌。（圖／美聯社／達志影像）
事後這名烏克蘭記者公開為失禮的行為道歉，威爾史密斯後來被問到此事，承諾類似情況「不會再發生」，沒想到，今天不滿克里斯洛克拿明星老婆潔達蘋姬史密斯髮型，比喻黛咪摩爾在《魔鬼女大兵》的光頭造型，在全球影壇最高殿堂再次動粗，也引起各界熱議。（編輯：楊穎軒）

▲頒獎嘉賓克里斯洛克（Chris Rock）引言開了威爾史密斯老婆潔達蘋姬（Jada Pinkett Smith）的玩笑，引發威爾史密斯怒火，竟衝上台揮了克里斯洛克一拳。（圖／美聯社）
▲克里斯洛克（左）開威爾史密斯老婆玩笑，威爾暴怒衝上台，狠狠揍了克里斯一拳，怒嗆「少從你的臭嘴說我老婆的名字」！（圖／美聯社／達志影像）
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