立院公告18歲公民權修憲案 藍綠為是否綁大選吵翻天
立法院通過18歲公民權修憲案後今（28）日正式公告，不過國、民兩黨為了公民複決是否綁年底大選吵不停。國民黨立院黨團總召曾銘宗說，民進黨是雙標，過去說公投對事不能綁大選，不能因修憲門檻不同就改變原則。民進黨立院黨團總召柯建銘則回嗆，顛倒是非、不要曲解歷史。
國民黨主席朱立倫昨日表示，公投不能綁大選是民進黨主張，也是公投結果，現在又來違反這樣的公投結果？民進黨先跟大家解釋，為什麼要強力的反對公投不能跟大選綁在一起？怎麼3個月前是公投不能綁大選？3個月後是一定要綁在一起？
「絕對沒有打假球」，曾銘宗表示，18歲公民權的修憲案，國民黨38票全部投同意票；朱立倫講的是過去民進黨主張公投不能綁大選，說對事不對人所以不可以綁大選，這次修憲案是對事還是對人。
曾銘宗指出，朱立倫是重申民進黨過去堅持的原則與意見，那國民黨絕對支持公投，也支持18歲公民權。假設不健忘的話，把去年公投的時候民進黨講話拿出來檢視一下就很清楚。
柯建銘則說，他在投票前一天講過，請朱立倫不要變成修憲逃兵的總司令，結果國民黨只同意一天而已，隔天完全改口，曾銘宗講的話完全顛倒是非。
柯建銘表示，修憲是公民權複決，而且門檻這麼高一定要大選綁在一起，朱立倫說要找另外一天來投票，所以國民黨只同意一天，朱立倫狐狸尾巴已經露出來了，請不要曲解歷史。