車諾比森林大火！烏想救火遭俄擋：歐洲恐面臨放射性汙染
俄羅斯對烏克蘭發動戰爭超過一個月，戰火蔓延至車諾比核電廠，根據外媒消息指出，在俄軍佔領下，車諾比核電廠附近1萬公頃的森林已有31處發生火災，但烏克蘭消防人員無法在前往救災。烏克蘭議會表示，若放任火災持續燃燒，放射性核污染將會隨風飄到烏克蘭、白俄羅斯等歐洲國家。
烏克蘭議會昨（27）對外發出警訊，指出自俄羅斯佔領車諾比後，戰火波及至鄰近區域森林，有超過1萬公頃的林木正在起火燃燒。然而當烏克蘭的消防隊想進入森林滅火卻遭到俄軍阻擋。超過31處發生火災恐導致放射性核素隨風飄往烏克蘭、白俄羅斯及歐洲國家等。
對此，烏克蘭人權監察員丹尼索娃（Lyudmyla Denisova）表示，乾燥的氣候與強風會加劇火災，若無法及時出手控制，恐怕會對烏克蘭、甚至全世界造成不可挽回的後果；同時呼籲國際原子能機構（IAEA）派遣消防員和設備幫助撲滅大火，並要求盡可能向克宮施壓以要求俄羅斯軍隊撤出車諾比等高風險地區。
然而俄羅斯官媒卻稱，車諾比禁區森林並未起火，同時附上部分畫面指出在俄軍佔領下的車諾比並未有森林大火或冒濃煙的情況。
外媒報導指出，1986年的車諾比核災至今仍讓附近廢棄區域被列為高風險地帶，車諾比核電廠禁區2020年時也曾2度發生大火。其中一次因為一名民眾縱火燃燒垃圾，火勢急速蔓延近100公頃，導致當地輻射量瞬間飆升16倍，外界擔心此景又將上演。