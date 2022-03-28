大雨下到週二清晨！北部濕冷注意保暖 清明連假天氣曝光
週一（3/28）嘉義以北地區都能感受到明顯濕冷的天氣，部分地區雨勢相當大，讓不少上班族一早憂鬱到想翹班，但這樣的天氣型態恐怕還得持續一段時間！中央氣象局表示，受到東北季風及華南雲雨區東移影響，今日全台天氣都不穩定，中部以北有陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率，目前針對嘉義以北及東北部地區等11個縣市發布大雨特報，預估這波顯著的降雨至少會持續到週二（3/29）清晨，但雨勢趨緩的空檔並不久，週三（3/30）又有另一波鋒面南下，屆時天氣又會轉壞，提醒民眾留意。
根據氣象局觀測資料顯示，截至今天上午11時30分為止，單日累積雨量最多的地方在台中和平區雪嶺及稍來的80毫米，苗栗公館也有76毫米。氣象局預報員劉沛滕指出，今天水氣明顯偏多，各地雨勢會持續到週二清晨，由於降雨的關係，中部以北地區天氣明顯濕冷，北台灣整天氣溫僅攝氏15到16度，中部地區也只有攝氏18到19度。而南部及東部地區雨勢稍小，南部地區高溫仍有攝氏27度，東部地區高溫約攝氏21度。
劉沛滕說，週二白天起東北季風減弱，屆時中部以北及東北部地區氣溫會稍微回升，各地雨勢也會稍微趨緩一些，空檔時間增多，不過因殘餘水氣仍多，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區也有零星短暫雨，中南部平地則恢復多雲的天氣。但天氣回穩持續時間大約只有1天左右，週三白天另一道鋒面開始接近，各地天氣又會變得不穩定，入夜後鋒面通過，從中部以北地區開始，各地會陸續轉為有短暫陣雨或雷雨的天氣。
劉沛滕強調，週四（3/31）起東北季風增強，週四、週五（4/1）兩天北部及東北部地區天氣轉涼，且迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，到了週六（4/2）清明連假第一天，又受到華南雲雨區東移影響，全台各地天氣都不穩定，主要降雨還是落在中部以北及東半部地區，且北台灣氣溫持續偏涼，濕冷的狀況相當明顯，直到下週一（4/4）連假後期東北季風才會慢慢減弱，天氣有望逐漸回穩，醒民眾安排連假活動時要注意天氣變化。