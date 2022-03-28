巷仔內／中國大陸封城、台商剉咧等？第一線台商這樣說

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面對中國大陸深圳、東莞、上海等各城市相繼封城，台北市電腦公會榮譽理事長、同時也是和碩董事長童子賢日前表示，生產沒有停，只是把有疑慮的單位隔離開，電子業影響估僅1至2個月，且現在是電子業淡季，從全年角度來看衝擊有限。
其實，兩年多新冠肺炎疫情下來，台商在中國大陸自有一套防疫SOP，像是鴻海旗下富士康在深圳的主要園區，龍華廠、觀瀾廠部分員工生活、工作、交通都在園區內，實行兩點一線封閉式的管理，因此雖然當地一度「封城」一個禮拜，但鴻海幾天內就恢復部份生產營運。
在東莞當地從事製燈業15年的台商接受《NOWnews今日新聞》電訪時指出，之前東莞有一批官員因疫情擴散被拔官，所以深圳和東莞這次一下子緊張起來，「我們這邊不能說封城，封城是台灣媒體形容的，我們叫做『封閉式管理』」。
他表示，現在已經縮小到如果有疫情才會管，小鎮上若沒有疫情，廠區不受影響的話是可以生產的，強調這次疫情管理沒有像之前那樣一刀切，如此一來對整體GDP才不會影響那麼大。
該名製燈業台商說，最有名的例子就是郭台強的正崴，之前傳出有確診個案，所以他們全部改成封閉式生產，臨時買了500個帳篷，自己在裡面生產、自行運作管理，「只要不出去就還好」。
他強調規模比較大的台企，基本上防疫SOP都已經非常完善，台商得向當地的機關先提出申請，有官員來考核你整體的條件，如宿舍是在廠內還是在廠外？距離有多遠？整個防疫的動線等等，必須要通過才能自成一個單位運作，避免面臨大規模停工，因此現在台商廠區有人確診，頂多就是封個3、5天，最多一個禮拜，大規模核酸檢測後就可以恢復營運。
但該名製燈業台商也坦言，確實這2、3年部分中小企業因為沒有辦法有規模、有系統的管理或防疫，收攤的所在多有。他之前就聽說有些小型企業聯合起來自行管理，但因管理不是太完善，只能讓員工吃泡麵，員工長久下來受不了，很多都離職了，還說現在當地員工在疫情下，都比較願意去管理好的工廠工作，畢竟對工作或生活都比較有保障。
而這波有許多中小企業撐不住，其實也跟長久下來無法順利轉型有關。在福建漳州從事体育用品的台商蔡承宗表示，在大陸的外資企業包含台商，這幾年收攤的大多是資源整合失敗或是升級轉型遇到困難的企業，如面對國際局勢改變、環保政策跟不上、人力成本考量等，逐漸出走轉往東南亞，能留下來的都是經過審慎考量，轉型升級或是計劃性關閉，畢竟全球第二大經濟體還是非常有吸引力。
蔡承宗說，現在中國大陸各省各市甚至到各個鄉鎮村子都基本成立了疫情防疫專門單位，台商就是配合單位公佈的內容執行就可以了，譬如上下班量體溫、查看安全碼、宣導安全事宜…等，內地的防疫配套措施相對完善，準則也是從嚴，雖對企業而言是更多的壓力，但對整體大局來說是好的。
「自2020年底疫情以來至今，台商配合內地政策，基本上企業都早已掌握了各環節的應急措施，這點不得不佩服，幾乎都能在最短的時間內鎖定、阻截和預防擴散。」蔡承宗說，政策都會有優缺點，但台商在大陸的經營並不像外界想像得那麼負面與悲觀。
然而面對這波景氣，台商坦言有些不確定因素「卡卡」，上述的製燈業台商就說，像他們做燈的還是有訂單進來，不過這2年，航運成本非常高、利潤變低，今年則是原物料漲翻天，本來公司是有買到原物料，但原物料商不出，因為出了反而他賠錢，所以雖然價格早就談好、有合約，但就變成東拖西拖，「現在有單也出不去，這是比較棘手的狀況。」
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