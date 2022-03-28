交流道事故5年增25% 立委林俊憲痛批高公局毫無作為
交通部長王國材今（28）日赴立法院交通委員會報告「清明連假期間輸運作為與防疫措施」。民進黨籍立委林俊憲質詢時指出，國道交流道是道交事故好發熱點，根據高公局統計，過去5年來事故件數成長達25%，而中央卻毫無作為。而王國材與高公局長趙興華在台前均無回應。
清明連續假期將至，預計國道將湧現大量出遊、返鄉車潮。而林俊憲指出，近期不少車禍相關新聞均在國道交流道發生，從2017年至今年增25%，「高公局做了哪些事情？毫無作為！從沒看過高公局說要如何處理」。
林俊憲進一步指出，台灣的交流道路標設計不佳，以2020年國道2號桃園段下大湳交流道，因為往鶯歌與八德方向路標為上下排列，造成駕駛人難以分辨而撞上中央分隔島，「當時趙局長還說全世界都是這樣，胡說八道！到最後還是分左右並列，到底是你蠢還是我們很笨啊？」
此外，林俊憲也痛批，當年台南國道一號的路標被高公局「惡搞」，從地名無預警改為路名，不只浪費幾百萬，還造成那幾天用路人大亂，以韓國為例，因為發現高速公路上下交流道最危險，因此採用顏色區分，除了路標，地線也使用顏色標示，採用顏色管理方式，成功減少交通事故90%。
林俊憲質疑，「面對重大的交通事故原因，有沒有對策或是改善措施？」，對此王國材與趙興華於備詢台前均無回應。林表示，連續假期又要到了，大量的車潮又要上高速公路，政府的不作為就是傷害的民眾的生命安全。