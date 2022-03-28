徐媽心痛關臉書！只追蹤汪小菲　怒嗆具俊曄：歐巴算什麼

大S和具俊曄8日宣布閃婚，隔天老公就飛來台灣相聚，以迅雷不及掩耳速度修成正果，完全沒告知大S的母親徐媽（黃春梅），讓她氣到一度對女兒很不諒解，如今歐巴防疫隔離期滿，新婚夫妻即將到戶政事務所登記，卻還沒約徐媽跟新女婿吃飯，讓她再度發飆，氣到直接關閉臉書帳號，且IG也只關注前女婿汪小菲，卻沒追蹤具俊曄，似乎還在氣頭上。《NOWnews今日新聞》詢問大S經紀人，是否會約徐媽吃飯，尚未獲得回應。





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▲徐媽從小拉拔女兒們長大，如今大S再婚沒約母親吃飯，難怪她會氣炸。（圖／黃春梅臉書）

大S宣布新婚時，曾與徐媽吃飯破冰，妹妹小S也居中溝通協調，認為大家都是一家人，不可能會長久冷戰，透露媽媽看了許多具俊曄的新聞、影片，對新女婿已經改觀，「現在終於愛他了」！沒想到，徐媽今（28）日凌晨突然在臉書發文，再度以公雞圖抒發心情，狂喊3次「管不了」，並意有所指地說：「管不了妳的愛，我將會離開煩人的地方。」隨後就關掉臉書帳號。





徐媽接受《蘋果新聞網》訪問吐露心聲，表示媒體都在關切女兒行蹤，所以和大S至今沒吃上飯，也不知女兒何時登記結婚，關於會面、登記結婚等事都未被通知，對於從小拉拔女兒長大，一路照顧她們進演藝圈的徐媽，心裡難免不是滋味。她表明在乎的不是約吃飯，而是想觀察女婿的人品、言行舉止，「就看熙媛的誠意，歐巴算什麼」。





▲徐媽（左）去年和汪小菲、小S同框拍抖音，氣氛相當歡樂。（圖／汪小菲抖音）

而徐媽向來跟汪小菲關係好，很喜歡這個會討人歡心的前女婿，去年還跟小S、汪小菲同框拍影片，連小S老公許雅鈞都有點吃醋，徐媽原本認為應顧慮一雙孫兒女，不贊成大S離婚，如今大汪戀11年婚姻破局，汪小菲在微博取消關注大小S，卻依舊保留追蹤徐媽，徐媽在IG上關注汪小菲，沒有關注歐巴具俊曄，丈母娘對前女婿顯然好感度較高。



