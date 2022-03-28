和碩前副總登山失蹤！警義消兵分七路 破百人入山協尋
和碩科技前副總蔡進國26日前往新北市三峽滿月園山區登山卻失聯，家屬心急求援助，重金懸賞100萬，新北市消防局獲報，昨日已派出43前往搜救，今（28）日在出動警消共40人、義消人員20人以及民間救難團體9人總計69人在大雨中尋人。
據了解，27日上午9時許，警消接獲消息指稱，有民眾在26日早上前往三峽區滿月園登山卻隔夜未回；警方調閱路口監視器，循線找到民眾車輛停放在滿月園第一停車場，但經四處調閱監視器均無失蹤民眾身影，故先分成三線，分別於天德巷步道、東滿步道兩端進行搜索，搜索任務進行到天黑結束皆無發現，因此撤回，在今日再尋搜救。
新北市政府消防局第五救災救護大隊大隊長鄭向晃表示，今日一早7時30分，集結警消40人、義消人員20人、山難救助協會7人、林務局2人等共計69人，分7條路線進行搜救，分別有雲森瀑布搜救人員共8人、.大埔中坑產道搜救人員共8人、熊空南山O型路搜救人員共8人、隆恩9號森林小舖搜救人員共11人、蜜蜂世界搜救人員共8人、拉卡山搜救人員共7人，另有3人沿著產業道路搜索路上的監視器進行調閱，了解失蹤民眾的方向。（編輯：林莞茜）