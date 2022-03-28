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高市警方聯合稽查娛樂場所首日　查獲1人未打滿3劑疫苗

▲疫情升溫高市警方昨晚至今天凌晨突襲特定娛樂場所，稽查違反防疫規定的小姐和顧客。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲疫情升溫高市警方昨晚至今天凌晨突襲特定娛樂場所，稽查違反防疫規定的小姐和顧客。（圖／記者郭凱杰翻攝）

記者郭俊暉、郭凱杰／高雄報導

2022-03-28 13:31:27

中央疫情指揮中心為防範疫情擴散宣布自3月27日起，針對特定娛樂場所加強相關防疫措施，其中消費顧客必須打滿三劑疫苗，服務人員也需注射兩劑疫苗且滿14天，若第二劑已滿3個月則需再接種第三劑，高市警方昨晚至今(28)日0時舉行擴大臨檢，其中僅新興分局在執行稽查轄區特定娛樂場所時查獲1件1人違規，沒有打好打滿三劑，由衛生局人員填寫稽查紀錄表裁罰。

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▲高市警方與衛生局聯合稽查娛樂場所首日　查獲1人未打滿3劑疫苗。（圖／記者郭凱杰翻攝）
▲高市警方與衛生局聯合稽查娛樂場所首日　查獲1人未打滿3劑疫苗。（圖／記者郭凱杰翻攝）
高市警局於聯合稽查專案首（27）日晚間21時至28日凌晨0時，針對中央流行疫情指揮中心於3月27日記者會所公告的特定娛樂場所營業場所，實施對象有歌廳、舞廳、夜總會、俱樂部、酒家、酒吧、酒店(廊)、理容院(觀光理髮、視聽理容)及其他類似場所(特種咖啡茶室、夜店、舞場、三溫暖)等場所舉行擴大聯合稽查。

其中，新興分局規劃22名警力擴大臨檢勤務，共同前往新興、前金區共10間特定娛樂場所執行，稽查重點主要針對此類場所的從業人員與消費顧客疫苗接種情形，期間共發現1件1人違規，現場由衛生局人員填寫稽查紀錄表予以裁罰。

同時，苓雅警方也規劃自晚間10時至12時，動用警力26名，配合衛生局4名人員，實施擴大防疫臨檢，稽查店家是否落實實聯制，進出人員有無完成接種3劑疫苗並出示證明，臨檢勤務執行下來，業者及顧客都配合稽查。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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